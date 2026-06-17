Cибіга привітав позитивну зміну риторики членів G7: це важливий сигнал підтримки

Україна вітає заяву “Групи семи” (G7) з новими кроками на підтримку України та посилення тиску на Росію, написав очільник МЗС Андрій Сибіга на платформі X.
Заяву оприлюднили за результатами роботи групи на саміті у французькому Евіані.
“Я хочу особливо відзначити позитивну зміну риторики та оцінок, а також дедалі більшу узгодженість позицій України та союзників по G7. Ми вітаємо таку єдність та силу”, – зазначив він.
За словами Сибіги, G7 вкотре доводить, що найсильніші демократії світу солідарні з Україною та прагнуть відновити всеосяжний, справедливий та тривалий мир для України.
“Це важливий сигнал підтримки, який Україна високо цінує”, – заявив дипломат.
Сибіга подякував "Групи семи" за готовність вжити конкретних кроків щодо зміцнення обороноздатності України, протиповітряної оборони та енергетичної стійкості, а також посилення санкцій проти Росії.
“Хоча Росія не виявляє бажання брати участь у доброчесній дипломатії, наявні важелі впливу необхідно використати, щоб нарешті привести її за стіл переговорів”, – додав очільник міністерства.
- Лідери країн “Групи семи” опублікували спільну заяву про намір продовжувати підтримку України в її захисті свободи, суверенітету і територіальної цілісності. Вони підтвердили солідарність з народом України, що страждає від атак проти критичної інфраструктури й культурних цінностей.
- Лідери погодилися збільшити постачання можливостей протиповітряної оборони, додаткових систем та перехоплювачів, а також засобів далекого радіусу дії. Ми також готові розглянути можливість поширення на Україну ліцензій, щоб дозволити збільшення військового виробництва України.