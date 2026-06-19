Туск заявив, що Польща має брати участь в переговорах з Росією

Польща висунула свої умови після дискусій ЄС щодо потенційних переговорів з Росією.

Дональд Туск заявив, що Польща має брати участь в переговорах.

Відповідна заява з'явилась в його соцмережі Х.

"Я зробив чітку заяву після початку обговорень щодо того, хто міг би представляти Європейський Союз у потенційних переговорах з Росією. Це будуть рішення, в яких Польща повинна брати безпосередню участь", - йдеться в повідомленні.

Інакше Туск пригрозив недотриманням жодної з угод.