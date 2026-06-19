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Туск заявив, що Польща має брати участь в переговорах з Росією

Інакше він пригрозив не дотримуватись жодних угод.

Туск заявив, що Польща має брати участь в переговорах з Росією
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Польща висунула свої умови після дискусій ЄС щодо потенційних переговорів з Росією.

Дональд Туск заявив, що Польща має брати участь в переговорах.

Відповідна заява з'явилась в його соцмережі Х.

"Я зробив чітку заяву після початку обговорень щодо того, хто міг би представляти Європейський Союз у потенційних переговорах з Росією. Це будуть рішення, в яких Польща повинна брати безпосередню участь", - йдеться в повідомленні.

 Інакше Туск пригрозив недотриманням жодної з угод.

  • Прем’єр Польщі підтримав угорського колегу, щоб із документа ЄС забрали згадку про «прискорений вступ» України.
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