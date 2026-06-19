Туск заявив, що Польща має брати участь в переговорах з Росією

Польща висунула свої умови після дискусій ЄС щодо потенційних переговорів з Росією.
Дональд Туск заявив, що Польща має брати участь в переговорах.
Відповідна заява з'явилась в його соцмережі Х.
"Я зробив чітку заяву після початку обговорень щодо того, хто міг би представляти Європейський Союз у потенційних переговорах з Росією. Це будуть рішення, в яких Польща повинна брати безпосередню участь", - йдеться в повідомленні.
Інакше Туск пригрозив недотриманням жодної з угод.
- Прем’єр Польщі підтримав угорського колегу, щоб із документа ЄС забрали згадку про «прискорений вступ» України.