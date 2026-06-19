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Сибіга назвав рішення президента Польщі забрати орден Білого Орла в Зеленського стратегічною помилкою

Глава МЗС заявив, що повертає полякам свій командорський хрест із зіркою ордена «За заслуги перед Польщею».

Сибіга назвав рішення президента Польщі забрати орден Білого Орла в Зеленського стратегічною помилкою
глава МЗС України Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Рішення позбавити Володимира Зеленського ордену Білого орла — це стратегічна помилка президента Польщі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

На його думку, від цього рішення «виграє лише Москва».

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«Нам шкода, що емоції взяли гору в Варшаві та змусили польських політиків іти на невиправдані, імпульсивні та зневажливі кроки в бік навіть не президента Зеленського, а насамперед Української держави. На тлі таких безрозсудних дій не бачу можливості зберігати надану мені в жовтні 2022 року високу державну нагороду Республіки Польща – Командорський хрест із зіркою Ордена «За заслуги перед Польщею». Невдовзі поверну його Польщі», - заявив глава МЗС.

Сибіга наголосив, що «ми ніколи не хотіли цього конфлікту». 

«Натомість протягом півтора року активно працювали над врегулюванням суперечностей, деполітизацією історичних питань, розблокуванням фахової, наукової роботи, пошуково-ексгумаційних робіт і перепоховань на запит польської сторони, відновленням діяльності Конгресу істориків. Ми багато чого досягли на цьому шляху. Просто зараз тривають пошукові роботи в Гуті-Пеняцькій, про які просили поляки», - розповів міністр.

Сибіга наголосив, що «нинішнє загострення – контрпродуктивне» і що польська сторона «вирішила ескалювати це загострення до неприпустимого та неадекватного рівня». 

«Сподіваємося, що згодом холодний розум візьме гору і наші польські друзі повернуться до рівноправного діалогу, який відповідає союзницьким відносинам між нашими країнами на тлі протидії спільному ворогу в Москві», - підсумував глава МЗС України.

  • Навроцький 19 червня ухвалив рішення позбавити Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла.
  • Причиною такого кроку став скандал навколо рішення української сторони присвоїти підрозділу ССО «Північ» назву «імені Героїв УПА».
  • У спеціальному відеозверненні Навроцький сказав, що «є межі, які в польсько-українських відносинах перетинати не можна».
  • За словами Навроцького, рішення про позбавлення нагороди ухвалили після офіційних консультацій із Капітулою ордена.
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