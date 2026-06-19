Сибіга назвав рішення президента Польщі забрати орден Білого Орла в Зеленського стратегічною помилкою

Рішення позбавити Володимира Зеленського ордену Білого орла — це стратегічна помилка президента Польщі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

На його думку, від цього рішення «виграє лише Москва».

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«Нам шкода, що емоції взяли гору в Варшаві та змусили польських політиків іти на невиправдані, імпульсивні та зневажливі кроки в бік навіть не президента Зеленського, а насамперед Української держави. На тлі таких безрозсудних дій не бачу можливості зберігати надану мені в жовтні 2022 року високу державну нагороду Республіки Польща – Командорський хрест із зіркою Ордена «За заслуги перед Польщею». Невдовзі поверну його Польщі», - заявив глава МЗС.

Сибіга наголосив, що «ми ніколи не хотіли цього конфлікту».

«Натомість протягом півтора року активно працювали над врегулюванням суперечностей, деполітизацією історичних питань, розблокуванням фахової, наукової роботи, пошуково-ексгумаційних робіт і перепоховань на запит польської сторони, відновленням діяльності Конгресу істориків. Ми багато чого досягли на цьому шляху. Просто зараз тривають пошукові роботи в Гуті-Пеняцькій, про які просили поляки», - розповів міністр.

Сибіга наголосив, що «нинішнє загострення – контрпродуктивне» і що польська сторона «вирішила ескалювати це загострення до неприпустимого та неадекватного рівня».

«Сподіваємося, що згодом холодний розум візьме гору і наші польські друзі повернуться до рівноправного діалогу, який відповідає союзницьким відносинам між нашими країнами на тлі протидії спільному ворогу в Москві», - підсумував глава МЗС України.