Європейська інтеграція України, Молдови і країн Західних Балкан повинна базуватися лише на об’єктивних критеріях і виконанні всіх стандартних процедур, вважає Туск.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час пресконференції у Брюсселі підтвердив, що на саміті Європейської ради підтримав позицію очільника уряду Угорщини Петера Мадяра щодо України.

Останній наполіг на тому, щоб із фінального документа зустрічі вилучили будь-які формулювання про прискорений режим євроінтеграції України, передає «Укрінформ».

Туск сказав, що Мадяр «чесно і відверто» аргументував свою позицію складною внутрішньополітичною ситуацією в Угорщині. Польський прем’єр закликав колег по ЄС зважити на ці обставини, нагадавши, що угорський лідер уже зробив серйозний компромісний крок, розблокувавши загальні питання підтримки України. Він також додав, що навіть у Польщі, попри солідарність із Києвом у війні, зростає кількість запитань до деяких аспектів української політики, а в Угорщині цей суспільний контекст є ще складнішим.

За словами Туска, фіксація «прискореного вступу» в офіційних паперах не має практичного сенсу і є «ентузіазмом, який не підкріплений реальними можливостями».

Глава польського уряду наголосив, що європейська інтеграція України, Молдови і країн Західних Балкан повинна базуватися лише на об’єктивних критеріях і виконанні всіх стандартних процедур.

Туск сказав, що правила мають бути єдиними для всіх і додав, що Україна раніше вже отримала певні торговельні та економічні преференції без виконання належних нормативів, і це нібито негативно вдарило по інтересах Польщі.