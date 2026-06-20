Однак очільник уряду наполягає, що він боротиметься з будь-яким викликом і не “піде” з посади.

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Прем’єр-міністра Великобританії Кіра Стармера закликають визначатися з часом залишення посади після того, як Енді Бернем здобув переконливу перемогу на довиборах у Мейкерфілді.

Про це пише BBС, нагадуючи, що ця перемога проклала Бернему шлях до боротьби за крісло очільника уряду.

Додається, що все більша кількість депутатів-лейбористів закликають Стармера оголосити про плани передати владу колишньому меру Великого Манчестера без потенційно складного суперництва за лідерство.

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Однак прем'єр-міністр наполягає, що він боротиметься з будь-яким викликом і не “піде” з посади.

Союзники Бернема закликали сера Кіра подумати у “вихідні” і вислухати міністрів свого кабінету, законодавців та родину.

Прем'єр-міністр вчора телефонував міністрам, щоб оцінити рівень підтримки серед своєї вищої команди. Міністерка транспорту Хайді Олександер, зокрема, запропонувала йому встановити графік відходу з посади.

Вирішальний момент для прем'єр-міністра може настати наступного вівторка, коли всі його старші міністри зберуться на щотижневе засідання кабінету міністрів.