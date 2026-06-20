Прем’єр-міністра Великобританії Кіра Стармера закликають визначатися з часом залишення посади після того, як Енді Бернем здобув переконливу перемогу на довиборах у Мейкерфілді.
Про це пише BBС, нагадуючи, що ця перемога проклала Бернему шлях до боротьби за крісло очільника уряду.
Додається, що все більша кількість депутатів-лейбористів закликають Стармера оголосити про плани передати владу колишньому меру Великого Манчестера без потенційно складного суперництва за лідерство.
Однак прем'єр-міністр наполягає, що він боротиметься з будь-яким викликом і не “піде” з посади.
Союзники Бернема закликали сера Кіра подумати у “вихідні” і вислухати міністрів свого кабінету, законодавців та родину.
Прем'єр-міністр вчора телефонував міністрам, щоб оцінити рівень підтримки серед своєї вищої команди. Міністерка транспорту Хайді Олександер, зокрема, запропонувала йому встановити графік відходу з посади.
Вирішальний момент для прем'єр-міністра може настати наступного вівторка, коли всі його старші міністри зберуться на щотижневе засідання кабінету міністрів.
- Аби кинути виклик Стармеру, Бернем знадобиться підтримка 20% депутатів від Лейбористської партії – 81 з них.
- Те саме буде потрібно будь-якому іншому претенденту. Однак Стармеру ж не потрібно збирати голоси підтримки від депутатів, щоб захистити свою посаду.
- Потім члени Лейбористської партії та партнерських організацій голосують поштою, розставляючи кандидатів за пріоритетністю.
- Для перемоги та здобуття лідерства кандидат має набрати понад 50% голосів.