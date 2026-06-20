У Великій Британії зіткнулися два пасажирські потяги: є загиблий, майже 90 людей постраждали

У Великій Британії поблизу міста Бедфорд у графстві Бедфордшир зіткнулися два пасажирські поїзди. Внаслідок аварії загинув машиніст одного з потягів, ще 89 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє The Guardian.

Аварія сталася 19 червня близько 17:15 за місцевим часом на південь від транспортної розв'язки Елстоу між трасами A421 та A6 у районі Бедфорд-Саут. Зіткнулися два пасажирські потяги компанії East Midlands Railway (EMR). Один із них був новим потягом моделі Aurora, який ввели в експлуатацію лише торік.

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За даними служби швидкої допомоги Східної Англії, 11 людей отримали важкі травми, ще 22 постраждалих перебувають у тяжкому стані. Легкі травми дістали 56 осіб. Багатьох потерпілих госпіталізували до місцевих медичних закладів.

До ліквідації наслідків аварії залучили рятувальників, медиків та екіпажі санітарної авіації. Роботи на місці трагедії тривали до пізньої ночі.

Голова Національної спілки працівників залізничного, морського та транспортного секторів (RMT) Едді Демпсі висловив співчуття родині та колегам загиблого машиніста.

На трагедію відреагував і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

"Думками перебуваю з родиною загиблого та всіма, хто постраждав внаслідок цієї аварії. Я вдячний аварійно-рятувальним службам за швидку реакцію на цей трагічний інцидент", – заявив очільник британського уряду.

Міністерка транспорту Великої Британії Гайді Александер повідомила, що правоохоронці та профільні служби продовжують працювати на місці події та встановлюють усі обставини аварії.

За даними The Guardian, це перше за останні десятиліття зіткнення двох пасажирських поїздів на магістральній залізниці країни, яке призвело до загибелі людини та такої великої кількості постраждалих.