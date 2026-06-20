«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
Росіяни атакували Київ і Полтаву балістичними ракетами (оновлено)
Росіяни атакували Київ і Полтаву балістичними ракетами (оновлено)
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
ГоловнаТехнології

Bloomberg: Британія розробляє недорогу далекобійну зброю для України без американських компонентів

Ключовою особливістю нової зброї є відсутність компонентів США і незалежність від американських даних.

Bloomberg: Британія розробляє недорогу далекобійну зброю для України без американських компонентів
крилаті ракети Storm Shadow
Фото: Аrmyinform

Велика Британія працює над створенням недорогої далекобійної зброї для України, яка не залежатиме від компонентів або даних зі Сполучених Штатів. 

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на представників оборонного відомства.

Йдеться про три британські розробки від компаній MBDA, MGI Engineering та Rotron Aerospace. У найближчі місяці ці системи планують протестувати у Великій Британії та Україні, а їх можливе постачання на фронт розглядається протягом року.

Реклама

Проєкт під назвою Brakestop, який стартував наприкінці 2024 року, був прискорений для посилення підтримки України.

За даними співрозмовників видання, нові ракети будуть дешевшими за крилаті ракети Storm Shadow, але менш точними та менш руйнівними. Водночас їхня вартість становитиме приблизно половину ціни англо-французького аналога, який коштує близько 1 мільйона доларів за одиницю.

Ключовою особливістю нової зброї є відсутність американських компонентів, а також незалежність від американських даних. Такий підхід у Лондоні пояснюють прагненням до "операційної суверенності" на тлі зростаючих сумнівів щодо залежності європейських країн від оборонної промисловості США.

Очікується, що нові системи матимуть наземний запуск, дальність ураження понад 500 кілометрів і бойову частину масою щонайменше 225 кілограмів. Водночас вони не будуть призначені для ураження укріплених бункерів, але зможуть завдавати значної шкоди інфраструктурним та військовим цілям.

За умовами проєкту, вартість одного виробу має становити близько £400 тисяч без урахування бойової частини. Учасники конкурсу заявляють, що зможуть виробляти щонайменше 40 одиниць на місяць уже через кілька місяців після запуску серійного виробництва.

  • Україна стала одним із ключових користувачів ракет Storm Shadow, які мають дальність понад 250 км і активно застосовуються для ударів по російських позиціях.
  • Українські війська вперше запустили британську далекобійну зброю по військових цілях у Росії у листопаді 2024 року.
  • Storm Shadow можуть застосовуватися з максимальною ефективністю лише за наявності даних про цільове призначення від США.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies