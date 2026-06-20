Bloomberg: Британія розробляє недорогу далекобійну зброю для України без американських компонентів

Ключовою особливістю нової зброї є відсутність компонентів США і незалежність від американських даних.

Велика Британія працює над створенням недорогої далекобійної зброї для України, яка не залежатиме від компонентів або даних зі Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на представників оборонного відомства.

Йдеться про три британські розробки від компаній MBDA, MGI Engineering та Rotron Aerospace. У найближчі місяці ці системи планують протестувати у Великій Британії та Україні, а їх можливе постачання на фронт розглядається протягом року.

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Проєкт під назвою Brakestop, який стартував наприкінці 2024 року, був прискорений для посилення підтримки України.

За даними співрозмовників видання, нові ракети будуть дешевшими за крилаті ракети Storm Shadow, але менш точними та менш руйнівними. Водночас їхня вартість становитиме приблизно половину ціни англо-французького аналога, який коштує близько 1 мільйона доларів за одиницю.

Ключовою особливістю нової зброї є відсутність американських компонентів, а також незалежність від американських даних. Такий підхід у Лондоні пояснюють прагненням до "операційної суверенності" на тлі зростаючих сумнівів щодо залежності європейських країн від оборонної промисловості США.

Очікується, що нові системи матимуть наземний запуск, дальність ураження понад 500 кілометрів і бойову частину масою щонайменше 225 кілограмів. Водночас вони не будуть призначені для ураження укріплених бункерів, але зможуть завдавати значної шкоди інфраструктурним та військовим цілям.

За умовами проєкту, вартість одного виробу має становити близько £400 тисяч без урахування бойової частини. Учасники конкурсу заявляють, що зможуть виробляти щонайменше 40 одиниць на місяць уже через кілька місяців після запуску серійного виробництва.

Україна стала одним із ключових користувачів ракет Storm Shadow, які мають дальність понад 250 км і активно застосовуються для ударів по російських позиціях.

Українські війська вперше запустили британську далекобійну зброю по військових цілях у Росії у листопаді 2024 року.