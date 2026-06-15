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AMD Ryzen AI 9 проти Intel Core Ultra 9 в ігровому ноутбуці: як архітектура CPU впливає на FPS Реклама

AMD Ryzen AI 9 проти Intel Core Ultra 9 в ігровому ноутбуці: як архітектура CPU впливає на FPS

У січні 2026 на форумі r/ZephyrusG14 з’явився показовий пост: користувач придбав ASUS ROG Zephyrus із Ryzen AI 9 HX 370 і RTX 5070 Ti, увімкнув Cyberpunk 2077 на Ultra без апскейлера — і отримав лише 50–65 кадрів. Карта класу RTX 5070 Ti здатна на 90+ FPS у цій сцені, але завантаження GPU не сягає 80%. Проблема — у CPU. Фахівці Ябко розібрали архітектури AMD та Intel: чому процесор в іграх вирішує більше, ніж boost-частота і кількість ядер.

Чому ігри впираються у процесор, а не лише у відеокарту

Гра завантажує CPU зовсім інакше, ніж рендер у Blender чи компіляція коду. У серпні 2025 Chips and Cheese виміряли IPC (instructions per clock) у Cyberpunk 2077 і Palworld на Zen 5 та Lion Cove — обидві архітектури досягали лише 25–35% від теоретичного максимуму. Ігрові двигуни оперують великими наборами інформації з поганою локальністю доступу — pipeline затикається на промахах кешу і хибних прогнозах гілок.

Покупець, вибираючи ігровий ноутбук, часто дивиться на дві цифри — boost-частоту CPU і модель GPU. Жодна не показує, наскільки швидко процесор знаходить потрібну інформацію у власній ієрархії кешу. Саме ця характеристика визначає кадри в певних жанрах:

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● симулятори — Microsoft Flight Simulator, X-Plane 12;

● стратегії з великою кількістю AI-агентів — Total War: Warhammer III, Civilization VII;

● відкриті світи — Hogwarts Legacy, Starfield, GTA V Enhanced;

● мережеві шутери на високих частотах — Counter-Strike 2, Valorant.

Латентність L3: 46 проти 83 циклів

Той самий ресерч Chips and Cheese зафіксував ключову цифру. Латентність L3 у Zen 5 — 46 циклів процесора, у Lion Cove (ядро Core Ultra 9 285HX) — 83 цикли. Коли ігровий потік не знаходить блоку у L1 та L2, AMD-ядро отримує його з L3 майже удвічі швидше за Intel.

На папері Intel виглядає вигідніше: 36 МБ Smart Cache проти 24 МБ, 64 КБ L1i проти 32 КБ, L2 по 3 МБ на P-ядро. У Lion Cove сильніший frontend та проміжний рівень L1.5 на 192 КБ — декодер інструкцій швидший. Але як тільки потоку потрібен великий блок з L3, виникає затримка. Архітектура Zen 5 інакше розв’язує компроміс: frontend слабший, зате backend ближче до ядра — L3 фізично прилягає до CCX, для ігор з частими промахами кешу це важливіше за розмір рівнів.

Як 3D V-Cache змінює рівняння

У топсегменті AMD пішла далі: мобільний Ryzen 9 9955HX3D із Fire Range — це 16 ядер Zen 5 на десктопному кристалі плюс 64 МБ кешу, стекованого вертикально поверх CPU-die. Базові 32 МБ L3 плюс 64 МБ зверху дають 96 МБ загального кешу — утричі більше за HX 370.

Що ширший L3, то більше ігрового data set у кеші. Замість походу у DRAM (40–80 наносекунд) ядро знаходить блок у L3 за приблизно 13 наносекунд. За тестами Geekom, 9950×3D у 16 іграх на 1080p видає на 34% більше FPS за 285K — мобільний 9955HX3D зберігає ту саму архітектуру. Каталог Ябко пропонує обидві платформи: ASUS ROG Strix G16 із Ryzen AI 9 та RTX 5070 — 69 999 грн, Acer Predator Helios Neo 16S AI на Core Ultra 9 275HX із RTX 5070 Ti — 102 599 грн.

24 ядра без HyperThreading — в іграх це не вада

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Arrow Lake-HX приніс зміну: Intel прибрала Hyper-Threading із P-ядер. Core Ultra 9 285HX отримав 8 Lion Cove і 16 Skymont — разом 24 ядра, але 24 потоки замість 32 у Raptor Lake i9–14900HX. SMT корисний, коли потоків бракує і друга віртуальна нитка заповнює простої ядра. На 8 фізичних P-ядрах така ситуація не виникає — навіть найважчі ігри завантажують 6–10 потоків. Без SMT кожне P-ядро отримує повний доступ до кеш-пропускної здатності та execution units.

Для сучасного gaming pipeline важать три параметри:

● IPC одного ядра — скільки інструкцій виконано за такт;

● латентність ієрархії кешу — швидкість доступу до L1/L2/L3;

● sustained-частота — здатність тримати boost під тривалим навантаженням.

Кількість потоків понад 12 впливає лише на background-задачі — стрим, запис, антивірус.

NPU та AI-охолодження: 50 TOPS, які не впливають на FPS

Маркетинг 2025–2026 повторює формулу «AI gaming laptop». 50 TOPS у Ryzen AI 9 HX 370 на блоці XDNA 2 проти 13 TOPS у Core Ultra 9 285HX на Intel AI Boost — логічно припустити, що ця потужність розвантажує GPU при frame generation. Це хибне припущення. DLSS 4 Multi Frame Generation виконують Tensor Cores у RTX 4xxx/5xxx, FSR 4 від AMD — RDNA 4 shader pipeline. NPU процесора не приймає команд від рендеру.

NPU здатний прискорити inference в AI-охолодженні — Lenovo Legion AI Engine, ASUS AI Cooling, Acer PredatorSense обробляють телеметрію CPU/GPU і коригують оберти кулерів у реальному часі. Але базова логіка працює і без нейропроцесора: попередні покоління користувались тими самими предиктивними алгоритмами на CPU. Реальний приріст проявляє себе у sustained performance — здатності тримати кадри без термотроттлінгу впродовж тривалих сесій.

Між AMD Ryzen AI 9 і Intel Core Ultra 9 в ігровому ноутбуці немає універсальної відповіді: Fire Range з 3D V-Cache виграє у CPU-bound іграх, Arrow Lake-HX випереджає у багатопотокових задачах поза іграми, Strix Point дає кращу автономність у тонких корпусах. Головне — вибирати під конкретні сценарії, а консультанти Ябко допоможуть це зробити.

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