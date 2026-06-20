Перед цим Трамп у своїй соцмережі написав, що у Мелоні проблеми з популярністю в Італі, тому вона нібито “благала” його про фото з ним.

Прем’єрка Італі Джорджа Мелоні порадила президенту США Дональду Трампу не перейматися її популярністю, а зосередитися на своїй.

“Президенте Трамп, ці постійні, неспровоковані напади є безглуздими. Що стосується моєї популярності, то дружба з вами їй точно не допомогла, як і не залежить вона від моїх стосунків із вами. Моя популярність залежить від моєї здатності захищати національні інтереси Італії, і це саме те, що я робила завжди”, – написала Мелоні.

Прем’єрка зазначила, що це також те, що вона зробила щодо американських військових баз в Італії. Вона зазначила, що їх використання регулюється угодами, які в Італії завжди поважали і які не можуть бути порушені, “доки я є прем'єр-міністром”. Вона додала, що Італія залишається суверенною державою.

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“У будь-якому випадку, моя популярність – не ваша турбота. Пропоную вам зосередитися на своїй”, – написала Мелоні.

Окремо вона зазначила, що це реакція на останній пост Дональда Трампа про неї. “Але я не повертатимуся до цієї теми, бо я все ще вірю в єдність Заходу і не думаю, що це видовище, гідне нашого завдання”.

У своєму дописі Трамп заявив, що Джорджа Мелоні нібито наполегливо просила його сфотографуватися з нею під час зустрічі G-7 у Франції.

“У неї поганий рівень популярності в Італії, можливо, тому що вона відмовила Сполученим Штатам Америки, країні, яка щиро любить і захищає Італію, коли йшлося про те, щоб перешкодити Ірану отримати або розробити ядерну зброю [...] Вона навіть не дозволила нам використовувати злітно-посадкові смуги Італії, що створює великі логістичні незручності, і це попри те, що США щорічно виділяють сотні мільярдів доларів на захист Італії та інших «так званих» союзників НАТО. Тепер, після того, як Сполучені Штати завдали військової поразки Ірану, вона хоче знову дружити зі мною, щоб «покращити свої показники». Ні, дякую!!!” – написав Дональд.