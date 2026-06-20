Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею"

"Це подарунок для московського агресора, який той обов’язково використає проти обох наших країн".

Очільник Офісу президента Кирило Буданов 20 червня заявив про відмову від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею", після того, як президент Польщі Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла.

Відповідну заяву він оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

"На жаль, Президент Польщі Кароль Навроцький вдався до недружнього акту щодо нашого народу, позбавивши Президента України раніше врученого йому ордена Білого Орла. Безумовно, це подарунок для московського агресора, який той обов’язково використає проти обох наших країн", – заявив Буданов.

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Керівник Офісу президента наголосив, що Україна поважає право інших держав на власне трактування історії, однак очікує такого ж ставлення до української національної пам’яті.

"Наші народи мають давні взаємини й різні сторінки історії – як героїчні, так і трагічні. Однак це має бути приводом для глибокого осмислення, а не грубих політичних спекуляцій. Україна не вказує жодному іншому народові, як вчити його історію. Тож і ми залишаємо за собою справедливе право на власну національну пам'ять та гідність", – написав Буданов.

Окремо він поставив під сумнів справедливість такого рішення польської сторони.

"Переконаний, що цей жест Президента Польщі не про справедливість абощо. Адже про яку справедливість може бути мова, якщо ордена Білого Орла, наприклад, досі не позбавлено італійського фашистського диктатора й пособника Гітлера Беніто Муссоліні?" – заявив Буданов.

Він наголосив: "Україна продовжить битися в авангарді захисту всієї Європи, зокрема Польщі, сплачуючи найдорожчу ціну".

Свою відмову від нагороди Кирило Буданов пояснив тим, що не може залишатися осторонь ситуації, яка, на його думку, спрямована проти українців.

"Та як і будь-який українець, я не можу лишатися осторонь і просто спостерігати за тим, як проти наших громадян безпідставно й штучно розкручується маховик ненависті. З огляду на це я відмовляюся від Золотого офіцерського хреста ордена “За заслуги перед Польщею”, яким мене нагородив минулого року Президент Польщі", – заявив Буданов.

"Впевнений, що українське суспільство – і військові, і цивільні – відчувають такі ж емоції та підтримають цей крок", – підсумував очільник Офісу президента.

Що передувало

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Навроцький 19 червня ухвалив рішення позбавити Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла.

Причиною такого кроку став скандал навколо рішення української сторони присвоїти підрозділу ССО «Північ» назву «імені Героїв УПА».

У спеціальному відеозверненні Навроцький сказав, що «є межі, які в польсько-українських відносинах перетинати не можна».

За словами Навроцького, рішення про позбавлення нагороди ухвалили після офіційних консультацій із Капітулою ордена.

На тлі скандалу, глава МЗС Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею", яку йому вручили в жовтні 2022 року високу державну нагороду Республіки Польща. "Невдовзі поверну його Польщі", сказав Сибіга.