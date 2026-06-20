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Заступник керівника ОП Ігор Жовква повертає польський орден

Жовква повертає Кавалерський хрест ордена "За заслуги Республіки Польща" після рішення щодо нагороди президента Зеленського.

Заступник керівника ОП Ігор Жовква повертає польський орден
Ігор Жовква
Фото: Офіс президента

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква заявив про рішення повернути Кавалерський хрест ордена "За заслуги Республіки Польща", яким його нагородили у 2022 році за внесок у розвиток українсько-польського взаєморозуміння та партнерства.

Про це посадовець повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Жовква наголосив, що український народ сьогодні платить найвищу ціну за свободу та безпеку всієї Європи, а нагородження Президента України Володимира Зеленського польською відзнакою у 2023 році стало символом визнання мужності українців у боротьбі проти російської агресії.

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За його словами, історія українсько-польських відносин містить як трагічні, так і визначні сторінки, однак між народами завжди залишається можливість будувати майбутнє на взаємній повазі та порозумінні.

Він також зазначив, що прийняття польської державної нагороди було для нього великою честю, однак нинішні обставини змусили переглянути своє ставлення до цієї відзнаки.

"Рішення про позбавлення Президента України Володимира Зеленського високої державної нагороди Польщі є кроком, який неможливо сприймати ані морально справедливим, ані політично виправданим... Із повагою до польського народу та вдячністю всім полякам, які підтримували й підтримують Україну, ухвалив рішення повернути орден", – написав Жовква.

Водночас заступник керівника ОП висловив вдячність польському суспільству за підтримку України від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Він подякував польським родинам, які прихистили українців, добровольцям, які допомагають Україні, а також польським посадовцям і громадянам, які продовжують розвивати партнерство між двома державами.

"Впевнений, що взаємна повага та історична справедливість мають залишатися основою відносин між нашими народами", – заявив Жовква.

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