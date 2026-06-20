Головне за ніч та ранок суботи, 20 червня: авіаудар по Харкову, понад 230 боєзіткнень, смертельна ДТП на Київщині

Нічна повітряна атака , 234 бойових зіткнення, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, відмови українських посадовців від польських нагород.

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Уночі 20 червня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Холодногірському району Харкова. Унаслідок авіаудару загинула людина, є поранені.

Зруйновано частину двоповерхового багатоквартирного будинку. Під час пошуково-рятувальних робіт рятувальники виявили під завалами тіло загиблої людини. Одну людину дістали з-під руїн у важкому стані, ще двох вдалося врятувати з другого поверху будинку.

Станом на ранок було відомо про щонайменше 9 постраждалих. У ДСНС додали, що серед поранених двоє дітей.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 234 бої, ворог продовжує тиснути на Гуляйпільському напрямку – 30 атак.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Іванівка, Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Білицьке, Новогришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Філія, Василівка, Молодецьке та Новопавлівка.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 20 районів зосередження живої сили противника та чотири гармати.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1240 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні втратила близько 1 390 660 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

"У ніч на 20 червня (з 18:00 19 червня) противник атакував 99 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф", – ідеться у повідомленні Повітряних сил.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Уночі 20 червня безпілотники завдали ударів по низці енергетичних та паливних об'єктів у тимчасово окупованому Криму. Після атак на території підприємств виникли масштабні пожежі, пише "Мілітарний" з посиланням на супутниковий моніторинговий сервіс NASA FIRMS.

Однією з головних цілей стала Таврійська ТЕС, також відома як Сімферопольська ПГУ-ТЕС. Після удару на території електростанції спалахнула пожежа, яку сервіс NASA FIRMS зафіксував о 01:48.

Більше інформації – в новині.

У Броварах Київської області внаслідок ДТП загинули двоє дітей, відомо про сімох травмованих.

Аварія сталася 19 червня о 19:55 на вулиці Привокзальній. За попередніми даними, 29-річний водій автомобіля ВАЗ під час руху виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом, яким керував 54-річний водій.

Унаслідок зіткнення 2-річна дівчинка загинула на місці події. Водій та восьмеро пасажирів легкового автомобіля отримали тілесні ушкодження.

Згодом мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, ще одна постраждала 4-річна дівчинка померла в лікарні від отриманих травм.

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За уточненими даними, в автомобілі перебували 10 осіб: троє дорослих і семеро дітей віком від 2 до 11 років.

Докладніше – в новині.

У Києво-Печерській Лаврі почала працювати комісія, яка має оцінити ступінь пошкодження даху Успенського собору після російської атаки і визначити кошторис його відновлення.

Паралельно відбувається аварійне накриття покрівлі матеріалом, що має захистити святиню від впливу зовнішніх чинників. Ці роботи завершено вже на 70%.

З 19 червня національний заповідник "Києво-Печерська Лавра" відновив частковий доступ для відвідувачів. Відкрито церкву Спаса на Берестові, Ближні печери, Лаврську дзвіницю, Трапезну церкву та частину музеїв.

Про те, як Лавра стане символом нашої Перемоги, можна прочитати у матеріалі шеф-редакторки LB.ua Соні Кошкіної.

Очільник Офісу президента Кирило Буданов 20 червня заявив про відмову від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею", після того, як президент Польщі Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла.

"На жаль, Президент Польщі Кароль Навроцький вдався до недружнього акту щодо нашого народу, позбавивши Президента України раніше врученого йому ордена Білого Орла. Безумовно, це подарунок для московського агресора, який той обов’язково використає проти обох наших країн", – заявив Буданов у своєму Telegram-каналі.

Керівник Офісу президента наголосив, що Україна поважає право інших держав на власне трактування історії, однак очікує такого ж ставлення до української національної пам’яті.

Докладніше – в новині.

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Від Кавалерського хреста Ордена "За заслуги Республіки Польща" відмовився посол України в Польщі Василь Боднар.

Він також зазначив, що не може погодитися з рішенням президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла.

В Угорщині скасували блокування українських медіа, яке запровадив уряд Орбана.

Угорщина переглянула політику обмежень і розрізнення пропагандистських та незалежних медіа.

Подробиці - в новині.

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