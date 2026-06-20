В авто перебували троє дорослих і семеро дітей віком від 2 до 11 років.

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У місті Бровари Київської області внаслідок ДТП загинули двоє дітей, відомо про сімох травмованих.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Аварія сталася 19 червня о 19:55 на вулиці Привокзальній. За попередніми даними, 29-річний водій автомобіля ВАЗ під час руху виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом, яким керував 54-річний водій.

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Унаслідок зіткнення 2-річна дівчинка загинула на місці події. Водій та восьмеро пасажирів легкового автомобіля отримали тілесні ушкодження.

Слідчі поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Згодом мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, ще одна постраждала 4-річна дівчинка померла в лікарні від отриманих травм.

За уточненими даними, в автомобілі перебували 10 осіб: троє дорослих і семеро дітей віком від 2 до 11 років.

"І дорослі, і діти отримали значні травми та ушкодження. Семеро наразі знаходяться у нашій лікарні, стан важкий та середньої важкості, одну дитину після надання допомоги відпустили додому, двоє дівчаток загинули", – зазначив Сапожко.