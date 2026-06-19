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У Києві створили 971 місце для покинутих і пошкоджених автомобілів

В Оболонському районі вільних місць уже немає. 

У столиці комунальне підприємство “Київтранспарксервіс” виділило 971 одне місце для розміщення покинутих або пошкоджених авто, що підпадають під евакуацію відповідно до рішення Ради оборони. Про це LB стало відомо з відповіді КП на запит.

Такі місця створили в дев’яти з десяти районів міста. Лише Дарницький не звернувся із запитом на їх створення. 

Кількість місць по районах: 

  • Голосіївський район, 101 машино-місце.
  • Дніпровський район, 132 машино-місця.
  • Деснянський район, 216 машино-місць.
  • Оболонський район, 30 машино-місць.
  • Печерський район, 129 машино-місць.
  • Подільський район, 53 машино-місць.
  • Солом’янський район, 64 машино-місця.
  • Святошинський район, 110 машино-місць.
  • Шевченківський район, 136 машино-місць.
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При цьому в Оболонському районі вільні місця для розміщення евакуйованих авто закінчилися, повідомили в РДА. КП "Київтранспарксервіс" не володіє інформацією про фактичну завантаженість майданчиків. 

Переміщення транспортних засобів проводять за рішенням комісії. Евакуацію машин здійснюють на спеціально обладнані майданчики, які перебувають в управлінні КП “Київтранспарксервіс”. Безпосереднє переміщення здійснює комунальне підприємство “Центр організації дорожнього руху” за участі представників районного управління поліції ГУ НП у місті Києві або управління патрульної поліції у місті Києві. 

Під переміщення підпадають авто, що не використовують тривалий термін і які мають суттєві ознаки втрати експлуатаційних можливостей, а також ті, що знищені внаслідок війни, можуть містити вибухонебезпечні предмети чи бути використані для їх зберігання. 

Станом на 12 травня не було жодної заяви від районних державних адміністрацій щодо переміщення покинутих транспортних засобів.

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