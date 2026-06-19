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У Києві обмежили рух Північним мостом до ранку понеділка

На час ремонту рух транспорту організують  крайньою правою та другою смугами.

У Києві обмежили рух Північним мостом до ранку понеділка
У Києві обмежили рух Північним мостом
Фото: Київавтодор

Із 11:00 19 червня до 7:00 22 червня частково обмежуватимуть рух Північним мостом. Про це повідомляють у КК «Київавтодор».

Фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття у третій та четвертій смугах руху в напрямку станції метро «Почайна». На час ремонту рух транспорту організують  крайньою правою та другою смугами.

У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити. 

У комунальній корпорації «Київавтодор» перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

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