У Києві обмежили рух Північним мостом до ранку понеділка

На час ремонту рух транспорту організують крайньою правою та другою смугами.

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Із 11:00 19 червня до 7:00 22 червня частково обмежуватимуть рух Північним мостом. Про це повідомляють у КК «Київавтодор».

Фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття у третій та четвертій смугах руху в напрямку станції метро «Почайна». На час ремонту рух транспорту організують крайньою правою та другою смугами.

У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити.

У комунальній корпорації «Київавтодор» перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.