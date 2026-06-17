Директора Київської лікарні швидкої допомоги звільняють із посади

Департамент охорони здоров'я КМДА ухвалив рішення достроково розірвати контракт та 18 червня звільнити директора Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Віктора Дороша.
Про це ідеться у повідомленні департаменту на фейсбук-сторінці.
Підставою для звільнення керівника стали численні порушення, які виявила комплексна перевірка. Крім того, посадовець не виконував умови контракту та неналежно ставився до своїх обов'язків.
У Департаменті охорони здоров'я зазначили, що рішення про дострокове припинення контракту та звільнення Дороша ухвалили відповідно до чинного законодавства та на підставі висновків профільної комісії.
Комплексну перевірку роботи лікарні швидкої медичної допомоги Департамент розпочав через значний суспільний резонанс і звернення громадськості.
- Цього місяця у лікарні несподівано помер боєць 56 мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Кузнєцов.
- Мати померлого звинувачує медиків у недбалості, а група активістів, серед яких правозахисники, волонтери, журналісти і військові, 11 червня звернулась до київської міської влади з ультиматумом через «кричущі порушення прав важкопоранених військовослужбовців» у Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги.
- У квітні патронатна служба Третього армійського корпусу «Янголи Трійки» випадково дізналася, що в стаціонарі цієї ж лікарні в калюжі крові лежав важкопоранений військовий. Допомогли йому лише після звернення «Янголів Трійки» до міського голови Віталія Кличка.
- У квітні 80 військових служб супроводу звернулись до Медичних сил ЗСУ з проханням більше не скеровувати в лікарню швидкої допомоги поранених.
- Ветеран, громадсько-політичний діяч Олег Симороз розповів, що в лікарні з військових вимагали купувати ліки. Він додав, що були й інші випадки з неналежним лікуванням пацієнтів.
- Так, взимку цього року під час масованої ракетної атаки на Київ через відсутність електропостачання та будь-якого резервного живлення лікарі реанімації та протишокової терапії понад дві години були змушені працювати в темряві без доступу до критично важливого обладнання. Серед постраждалих були співробітники ДСНС, які отримали поранення внаслідок повторного удару по місцю проведення рятувальної операції. Двоє важкопоранених пацієнтів не були вчасно доставлені до операційних через непрацюючі ліфти, що позбавило їх шансу на порятунок.
- За словами Симороза, під час роботи в комісії виявили численні систематичні порушення прав пацієнтів, корупцію і неналежне лікування поранених військовослужбовців, а також бездіяльність керівництва лікарні.