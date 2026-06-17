Директора Київської лікарні швидкої допомоги звільняють із посади

Підставою для звільнення керівника стали численні порушення, які виявила перевірка.

Департамент охорони здоров'я КМДА ухвалив рішення достроково розірвати контракт та 18 червня звільнити директора Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Віктора Дороша.

Про це ідеться у повідомленні департаменту на фейсбук-сторінці.

Підставою для звільнення керівника стали численні порушення, які виявила комплексна перевірка. Крім того, посадовець не виконував умови контракту та неналежно ставився до своїх обов'язків.

У Департаменті охорони здоров'я зазначили, що рішення про дострокове припинення контракту та звільнення Дороша ухвалили відповідно до чинного законодавства та на підставі висновків профільної комісії.

Комплексну перевірку роботи лікарні швидкої медичної допомоги Департамент розпочав через значний суспільний резонанс і звернення громадськості.