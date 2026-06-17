У Києві відкрили комунальний хаб для підтримки ВПО, біженців і шукачів захисту

У столиці зараз мешкають майже 440 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

У Києві відкрили перший в Україні комунальний заклад підтримки та супроводу внутрішньо переміщених осіб, біженців і шукачів захисту. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, у столиці зараз мешкають майже 440 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Із них 260 тисяч переїхали до Києва після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

У новому Інтеграційному хабі можна буде отримати юридичну та психологічну допомогу, консультації щодо працевлаштування, соціальних послуг і державних програм підтримки. За кожним відвідувачем закріплюватимуть соціального менеджера, який супроводжуватиме його під час отримання послуг.

Також у хабі представники 18 релокованих і прифронтових громад зможуть проводити прийоми, консультувати своїх мешканців і підтримувати з ними зв’язок.

За даними Кличка, за перші п’ять місяців цього року з бюджету Києва на різні види матеріальної підтримки ВПО спрямували майже 150 млн грн.