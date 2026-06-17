Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
ГоловнаКиїв

У Києві відкрили комунальний хаб для підтримки ВПО, біженців і шукачів захисту

У столиці зараз мешкають майже 440 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

У Києві відкрили комунальний хаб для підтримки ВПО, біженців і шукачів захисту
У Києві відкрили комунальний хаб для підтримки ВПО
Фото: Телеграм / Віталій Кличко

У Києві відкрили перший в Україні комунальний заклад підтримки та супроводу внутрішньо переміщених осіб, біженців і шукачів захисту. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, у столиці зараз мешкають майже 440 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Із них 260 тисяч переїхали до Києва після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

У новому Інтеграційному хабі можна буде отримати юридичну та психологічну допомогу, консультації щодо працевлаштування, соціальних послуг і державних програм підтримки. За кожним відвідувачем закріплюватимуть соціального менеджера, який супроводжуватиме його під час отримання послуг.

Також у хабі представники 18 релокованих і прифронтових громад зможуть проводити прийоми, консультувати своїх мешканців і підтримувати з ними зв’язок.

За даними Кличка, за перші п’ять місяців цього року з бюджету Києва на різні види матеріальної підтримки ВПО спрямували майже 150 млн грн.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies