У КМДА заявили, що не дозволяли будувати 80-метрову будівлю в районі Лаври

Головний архітектор Києва Олександр Свистунов наполягає, що КМДА не погоджувало проєкт будівництва 80-метрового будівлі в охоронній зоні Лаври (вулиця Князів Острозьких ).

Про це він заявив 18 червня під час сесії Київради, коментуючи звернення мешканців Печерська щодо недопущення скандального будівництва, передає кореспондентка Lb.ua.

Свистунов розповів, що Департамент містобудування та архітектури КМДА подавав апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції, яким було скасовано частину встановлених обмежень для забудови. Однак, скарга залишилась без задоволення. У КМДА не погоджуються з таким рішенням, оскільки воно фактично усуває обмеження.

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Свистунов наголосив, що місто давало обмеження до 27 метрів, як і належить. Тож далі необхідно втручання міністерства культури і Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

"Містобудівні умови та обмеження не можуть використовуватися як інструмент легалізації забудови, що виходить за межі параметрів, визначених містобудівною документацією, або фактично змінює планувальний режим території без належної правової процедури", - сказав головний архітектор столиці.

Мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко заявив, що контролюватиме це питання.

"Питання ми взяли вроботу, не зруйнуємо нашу архітектурну спадщину", - сказав він.

Тим часом на сайті міськради з'явилася петиція з вимогою припинити будівництво. Автор наголошує, ділянка розташована в буферній охоронній зоні, тож нове будівництво тут заборонено, а гранична висота об'єктів не має перевищувати 27 метрів. Натомість - забудовник ТОВ "Будінвестиції" планує спорудити за цією адресою 25-поверховий хмарочос, що закриє собою Лавру та створить додаткове навантаження на транспортну інфраструктуру.