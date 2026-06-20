Росія вдарила по Харкову та 11 населених пунктах області.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 11 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 13 осіб отримали поранення та травми серед них четверо дітей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у Харкові внаслідок російських атак загинули чоловіки віком 48 та 76 років. Також постраждали десятеро людей, серед яких 6-річний хлопчик та 17-річна дівчина.

Реклама

У селищі Старий Салтів гостру реакцію на стрес отримали дві дівчинки віком 11 та 13 років. У Богодухові постраждав 62-річний чоловік.

Крім того, медики надали допомогу 35-річному та 61-річному чоловікам, які зазнали поранень під час обстрілу села Курилівка 16 червня.

Під час ліквідації наслідків російського удару по Харкову, завданого 19 червня, рятувальники виявили фрагменти тіла чоловіка.

Минулої доби ворог атакував Київський та Холодногірський райони Харкова керованими авіабомбами та безпілотниками.

Російська армія застосувала по території області:

7 керованих авіабомб (КАБ);

5 ударних БпЛА типу «Герань-2»;

6 БпЛА типу «Молнія»;

Реклама

5 FPV-дронів;

18 безпілотників, тип яких встановлюється.

Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано численні об’єкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджено автомобіль, складське приміщення та вісім багатоквартирних будинків.

У Богодухівському районі зазнали пошкоджень приватний будинок і два господарські приміщення у Золочеві, а також автомобілі та автозаправні станції в Максимівці та Богодухові.

Читайте також Російські війська скинули КАБ на житловий будинок у Харкові: є загиблий і поранені

У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок у селі Мирне. В Ізюмському районі руйнувань зазнали житлові будинки у Балаклії та селі Бугаївка. У Дергачах пошкоджено складське приміщення.

У Лозівському районі постраждали приватний будинок у селі Домаха, цивільне підприємство та автомобіль у Лозовій. У Старому Салтові пошкоджено житловий будинок.

Також повідомляється, що транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 225 людей. Загалом від початку його роботи там зареєстрували вже 41 222 евакуйованих.