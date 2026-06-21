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​У Польщі активісти вирішили нагородити Зеленського і український народ власним орденом

«Польський президент і його команда підживлюють російську пропаганду», - ідеться в заяві.

​У Польщі активісти вирішили нагородити Зеленського і український народ власним орденом
Громадський Орден Майбутнього (Польща)
Фото: Автор ордену: Шимон Шиманкевич

Представники ліберально-демократичної частини польського суспільства виступили за те, аби нагородити Володимира Зеленського і український народ власним орденом.

Як ідеться на порталі Sestry.eu, так активісти відреагували на рішення польського президента Кароля Навроцького відібрати орден Білого Орла у Зеленського.

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«Українці віддають життя за безпеку — свою, Польщі і Європи. Нинішнє рішення польського глави держави показує, як діє російська пастка. Польські праві сили розпочали передвиборчу кампанію до парламентських виборів і безжально використовують Волинську трагедію в політичних цілях. Політики сперечаються про 1943 рік, тоді як у 2026 році в Україні щодня гинуть люди... Польський президент і його команда підживлюють російську пропаганду. Заради партійних вигод вони сперечаються про померлих, ігноруючи реалії війни, гібридну загрозу та російський саботаж на території Польщі», - ідеться в заяві активістів.

Вони наголосили, що вручають власний орден і це є «ініціативою знизу».

«Таким чином ми показуємо, що багатьох поляків не вдасться налаштувати проти українців. Ми допомагали й будемо допомагати. Нам не потрібна згода політиків, щоб поводитися гідно щодо інших людей... Не українці визначатимуть нашу історичну пам’ять, і не ми визначатимемо їхню. Ми маємо говорити про факти минулого, але необхідною умовою для цього є виживання обох держав. Ми не можемо дозволити політикам ризикувати нашою спільною безпекою заради підвищення рейтингу в опитуваннях», - ідеться у заяві.

Серед підписантів акту про нагородження – відомі польські активісти, правозахисники, журналісти, письменники, науковці та бізнесмени, як-от дисидент Адам Міхнік, колишній маршал Сенату Богдан Борусевич, воєнна кореспондентка Моніка Андрушевська, колишня депутатка Європарламенту Ружа Тун та інші.

Орден Білого Орла і Україна: подробиці скандалу

  • 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла.
  • Причиною такого кроку став скандал навколо рішення української сторони присвоїти підрозділу ССО «Північ» назву «імені Героїв УПА».
  • У спеціальному відеозверненні Навроцький сказав, що «є межі, які в польсько-українських відносинах перетинати не можна». За словами Навроцького, рішення про позбавлення нагороди ухвалили після офіційних консультацій із Капітулою ордена.
  • Тоді від кавалерського хреста ордена "За заслуги Республіки Польща" відмовилися і посол Василь Боднар, заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква та глава МЗС Андрій Сибіга.
  • Крім того, глава Офісу Президента Кирило Буданов відмовився від золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею".
  • 20 червня на знак солідарності із Зеленським, другий, третій і п'ятий президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко вирішили відмовитися від польського ордена Білого Орла. 
  • Президент України відправив поштою орден Навроцькому.
  • Невдовзі колишній депутат Сейму Польщі Пйотр Фоглер на знак протесту теж повернув президенту Польщі свій «Золотий Хрест Заслуги».
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