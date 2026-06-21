​У Польщі активісти вирішили нагородити Зеленського і український народ власним орденом

Представники ліберально-демократичної частини польського суспільства виступили за те, аби нагородити Володимира Зеленського і український народ власним орденом.

Як ідеться на порталі Sestry.eu, так активісти відреагували на рішення польського президента Кароля Навроцького відібрати орден Білого Орла у Зеленського.

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«Українці віддають життя за безпеку — свою, Польщі і Європи. Нинішнє рішення польського глави держави показує, як діє російська пастка. Польські праві сили розпочали передвиборчу кампанію до парламентських виборів і безжально використовують Волинську трагедію в політичних цілях. Політики сперечаються про 1943 рік, тоді як у 2026 році в Україні щодня гинуть люди... Польський президент і його команда підживлюють російську пропаганду. Заради партійних вигод вони сперечаються про померлих, ігноруючи реалії війни, гібридну загрозу та російський саботаж на території Польщі», - ідеться в заяві активістів.

Вони наголосили, що вручають власний орден і це є «ініціативою знизу».

«Таким чином ми показуємо, що багатьох поляків не вдасться налаштувати проти українців. Ми допомагали й будемо допомагати. Нам не потрібна згода політиків, щоб поводитися гідно щодо інших людей... Не українці визначатимуть нашу історичну пам’ять, і не ми визначатимемо їхню. Ми маємо говорити про факти минулого, але необхідною умовою для цього є виживання обох держав. Ми не можемо дозволити політикам ризикувати нашою спільною безпекою заради підвищення рейтингу в опитуваннях», - ідеться у заяві.

Серед підписантів акту про нагородження – відомі польські активісти, правозахисники, журналісти, письменники, науковці та бізнесмени, як-от дисидент Адам Міхнік, колишній маршал Сенату Богдан Борусевич, воєнна кореспондентка Моніка Андрушевська, колишня депутатка Європарламенту Ружа Тун та інші.

Орден Білого Орла і Україна: подробиці скандалу