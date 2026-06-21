Ексдепутат Сейму Польщі повернув державну нагороду на знак солідарності з Україною

Колишній депутат Сейму Польщі Пйотр Фоглер повернув президенту Польщі свій "Золотий Хрест Заслуги" на знак протесту проти рішення щодо позбавлення нагороди президента України Володимира Зеленського.
Про це політик повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Символічно я повертаю свою нагороду цьому президентові на знак протесту проти безглуздого рішення про позбавлення ордена президента України, України, яка бореться! Це не жест на адресу того президента, який вручав мені цю нагороду, бо я поважаю його, а на адресу нинішнього мешканця Бельведера, який дедалі більше знущається з Польщі та з нас усіх!", – йдеться у дописі.
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Скандал із польським Орденом Білого Орла
- 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла.
- Причиною такого кроку став скандал навколо рішення української сторони присвоїти підрозділу ССО «Північ» назву «імені Героїв УПА».
- У спеціальному відеозверненні Навроцький сказав, що «є межі, які в польсько-українських відносинах перетинати не можна».
- За словами Навроцького, рішення про позбавлення нагороди ухвалили після офіційних консультацій із Капітулою ордена.
- Від Кавалерського хреста Ордена "За заслуги Республіки Польща" відмовилися і посол Василь Боднар, заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква та глава МЗС Андрій Сибіга.
- Також очільник Офісу Президента Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею".
- 20 червня у знак солдарності із президентом Зеленським, другий, третій і п'ятий президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко вирішили відмовитися від польського Ордена Білого Орла.
- Президент України Володимир Зеленський відправив поштою Орден Білого Орла – найвищу нагороду Польщі – президенту країни Каролю Навроцькому.