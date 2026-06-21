СЗРУ: Росія використовує "юридичну війну" для гібридного тиску на Балтійські країни

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Бюро захисту конституції Латвії SAB зафіксувало новий напрям гібридної агресії з боку Росії, у межах якого Кремль намагається використовувати міжнародні судові механізми як інструмент політичного тиску та дестабілізації.

Про це йдеться в щорічному звіті про загрози національній безпеці, на який посилається Служба зовнішньої розвідки України.

За даними латвійської спецслужби, Росія розвиває так звану "юридичну війну" (lawfare), зокрема проти країн Балтії – Латвії, Литви та Естонії.

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Йдеться про спроби використовувати міжнародні суди для просування політичних наративів під виглядом захисту прав людини.

Зокрема, за інформацією звіту, Москва готує позов до Міжнародного суду ООН проти балтійських держав, звинувачуючи їх у нібито порушеннях прав російськомовного населення та Міжнародної конвенції про ліквідацію расової дискримінації.

Окрім Міжнародного суду ООН, Росія, за оцінками SAB, може використовувати й інші правові інструменти – Європейський суд з прав людини, міжнародні інвестиційні та комерційні арбітражі, а також позови від імені компаній, які потрапили під санкції або втратили активи.

У звіті зазначається, що Кремль системно нарощує юридичні спроможності: формує централізований моніторинг міжнародних процесів, збільшує кількість фахівців із міжнародного права та намагається посилювати вплив через лояльних юристів у міжнародних інституціях.

У відповідь країни Балтії посилюють моніторинг можливих юридичних атак з боку Росії та створюють міжвідомчі групи для підготовки правових контрзаходів.