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Трамп заперечив, що в Ормузькій протоці стягуватимуть мита під час перемир’я з Іраном

Раніше Іран допускав запровадження зборів за прохід суден через Ормузьку протоку.

Трамп заперечив, що в Ормузькій протоці стягуватимуть мита під час перемир’я з Іраном
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час 60-денного періоду припинення вогню з Іраном у Ормузькій протоці не стягуватимуть жодних мит або зборів за прохід суден.

Про це він написав у Truth Social.

«Упродовж 60 днів періоду припинення вогню в Ормузькій протоці не буде жодних мит, і після завершення цього 60-денного періоду мит також не буде», — заявив Трамп.

Водночас президент США додав, що такі збори можуть бути запроваджені лише самими Сполученими Штатами — у разі, якщо остаточної угоди з Іраном не буде досягнуто. За словами Трампа, йдеться про можливе «відшкодування витрат» США за роль «ангела-охоронця» для країн Близького Сходу.

Заява Трампа пролунала на тлі переговорів щодо перемир’я між США та Іраном. За даними Reuters, раніше Вашингтон заявляв, що Ормузька протока має залишатися відкритою для судноплавства без зборів протягом 60-денного переговорного періоду. США також очікують, що ця умова буде включена до остаточної угоди.

Іран, зі свого боку, наполягав, що зберігатиме контроль над протокою разом з Оманом. Ормузька протока є одним із ключових маршрутів для світових поставок нафти й газу.

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