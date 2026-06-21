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США заперечує закриття Ормузької протоки Іраном

У США заявили, що Ормузька протока відкрита і за добу через неї перевезли понад 17 млн барелів нафти.

США заперечує закриття Ормузької протоки Іраном
американський військовий слідкує за комерційним судном
Фото: CENTCOM

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) заявляє, що Ормузька протока продовжує працювати у звичному режимі та залишається відкритою для міжнародного судноплавства, попри заяви Ірану про її закриття.

Про це йдеться у повідомленні командування.

За даними американських військових, 20 червня через Ормузьку протоку пройшли 55 торгових суден, які транспортували великі обсяги вантажів та понад 17 мільйонів барелів нафти на світові ринки.

У CENTCOM зазначили, що інтенсивність руху комерційних суден через протоку зросла. Для забезпечення безпечного проходу Об'єднаний морський інформаційний центр видав рекомендації для судноплавства, підтвердивши можливість безперешкодного руху визначеним маршрутом.

Американські військові наголосили, що продовжують діяти в регіоні для підтримки свободи судноплавства та безпеки морських перевезень.

У командуванні також заявили, що сили США залишаються в районі Ормузької протоки та уважно стежать за ситуацією, щоб забезпечити виконання всіх чинних домовленостей з Іраном.

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