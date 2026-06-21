Зеленський про скандал із орденом Білого Орла: Це політичне питання перед виборами-2027 у Польщі

Український президент порівняв риторику Навроцького з риторикою експрем’єра Угорщини Орбана і додав, що це може погано закінчитися.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував загострення у відносинах із Варшавою та скандал довкола найвищої польської нагороди — ордена Білого Орла.

У телемарафоні президент заявив, що нинішні дії польського колеги Кароля Навроцького зумовлені внутрішньою політичною боротьбою та підготовкою до майбутніх виборів у Польщі.

Зеленський розповів, що конфлікт спалахнув після того, як один з українських військових підрозділів самостійно обрав собі назву, пов'язану з історичними постатями, яких поважають бійці. Навроцький емоційно виступив у медіа та закликав скасувати відповідний указ. Проте Зеленський відмовився це зробити, наголосивши, що це внутрішнє питання нашої держави.

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Глава держави порівняв риторику польського президента з діями експрем'єра Угорщини Віктора Орбана. Він застеріг, що роздмухування радикалізму і ненависті заради рейтингів є небезпечною політичною грою, яка в перспективі може призвести до катастрофічної ескалації між народами. Зеленський нагадав, що під час його першого офіційного візиту до Польщі Навроцький подарував йому книгу про Волинську трагедію, проте українська сторона тоді свідомо не стала виносити це у публічну площину, аби не підігрівати конфлікт.

«Окрім історичних питань, які ми, до речі, відкрито проговорюємо, є повага ще і до наших, армій, і до майбутнього. Без України Польщу ніхто не зможе захистити. Просто неможливо. Якщо України немає, захищеної Польщі більше немає», - наголосив Зеленський.

Він додав, що керівник Офісу Президента та його перший заступник намагалися врегулювати ситуацію дипломатичним шляхом. Вони відвідали Варшаву, де провели переговори з канцелярією президента, командами прем'єр-міністра Дональда Туска і спікера Сейму. Українська делегація переконалася, що польська сторона налаштована йти на подальші кроки у конфлікті.

На тлі цього Навроцький заявив, що Україні не місце в Європі через загрозу для польських фермерів. Зеленський пояснив, що такі заяви є абсолютно безпідставними, оскільки Україна взагалі не продає масово сільськогосподарську продукцію на польський ринок. Справжня мета цих кроків — тиск на уряд Туска напередодні парламентських виборів у 2027 році, вважає український президент.

Орден Білого Орла і Україна: подробиці скандалу

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла.

Причиною такого кроку став скандал навколо рішення української сторони присвоїти підрозділу ССО «Північ» назву «імені Героїв УПА».

У спеціальному відеозверненні Навроцький сказав, що «є межі, які в польсько-українських відносинах перетинати не можна». За словами Навроцького, рішення про позбавлення нагороди ухвалили після офіційних консультацій із Капітулою ордена.

Тоді від кавалерського хреста ордена "За заслуги Республіки Польща" відмовилися і посол Василь Боднар, заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква та глава МЗС Андрій Сибіга.

Крім того, глава Офісу Президента Кирило Буданов відмовився від золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею".

20 червня на знак солідарності із Зеленським, другий, третій і п'ятий президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко вирішили відмовитися від польського ордена Білого Орла.

Президент України відправив поштою орден Навроцькому.