Міністерка канцелярії заявила, що «колишній канцлер Німеччини, своєю чергою, ніколи не ображав польський народ так відкрито, як це зробив президент України».

Міністерка канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького Агнешка Єнджак, відповідальна за нагороди та номінації, заявила, що ордени Білого Орла, якими раніше нагородили Беніто Муссоліні, Катерину II та Ґергардта Шредера, не відкликані, бо країна їх не забирає посмертно.

«Президент Зеленський згадав Беніто Муссоліні, Катерину II та Ґергардта Шредера, яких не було позбавлено цієї відзнаки. Перші двоє вже давно померли, а Польща не відкликає орден посмертно. Колишній канцлер Німеччини, своєю чергою, ніколи не ображав польський народ так відкрито, як це зробив президент України, хоча його діяльність на користь путінської Росії слід засуджувати як шкідливу для Польщі та Європи. За правління Шредера в Німеччині не зводили пам’ятників на честь Гітлера чи Гіммлера. Жоден підрозділ Бундесверу не був названий на честь «героїв СС», – йдеться у її повідомленні в соцмережі Х.

Вона також заявила, що Володимир Зеленський «не скаржився на це, коли сам отримував цю відзнаку три роки тому», і що «до образи, якою було названо підрозділ української армії на честь «героїв УПА», він додає ще одну, повертаючи нагороду через кур’єра».

Агнешка Єнджак вважає, що український президент навмисно образив народ, який протягом останніх чотирьох років виявився найкращим другом України».

«Не вшановують убивць предків тих, хто допоміг тобі, коли йшлося про життя або смерть. Коли хтось простягає тобі руку допомоги, а ти охоче її приймаєш, не слід потім ображати того, хто допоміг. Скажімо прямо: президент Навроцький відкликав орден, а не руку. Ми підтримуємо Україну, але не дозволимо себе ображати», – написала вона.

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