Канцелярія Навроцького: ордени Білого Орла Муссоліні та Катерини II чинні, бо посмертно їх не забирають

Міністерка канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького Агнешка Єнджак, відповідальна за нагороди та номінації, заявила, що ордени Білого Орла, якими раніше нагородили Беніто Муссоліні, Катерину II та Ґергардта Шредера, не відкликані, бо країна їх не забирає посмертно.
«Президент Зеленський згадав Беніто Муссоліні, Катерину II та Ґергардта Шредера, яких не було позбавлено цієї відзнаки. Перші двоє вже давно померли, а Польща не відкликає орден посмертно. Колишній канцлер Німеччини, своєю чергою, ніколи не ображав польський народ так відкрито, як це зробив президент України, хоча його діяльність на користь путінської Росії слід засуджувати як шкідливу для Польщі та Європи. За правління Шредера в Німеччині не зводили пам’ятників на честь Гітлера чи Гіммлера. Жоден підрозділ Бундесверу не був названий на честь «героїв СС», – йдеться у її повідомленні в соцмережі Х.
Вона також заявила, що Володимир Зеленський «не скаржився на це, коли сам отримував цю відзнаку три роки тому», і що «до образи, якою було названо підрозділ української армії на честь «героїв УПА», він додає ще одну, повертаючи нагороду через кур’єра».
Агнешка Єнджак вважає, що український президент навмисно образив народ, який протягом останніх чотирьох років виявився найкращим другом України».
«Не вшановують убивць предків тих, хто допоміг тобі, коли йшлося про життя або смерть. Коли хтось простягає тобі руку допомоги, а ти охоче її приймаєш, не слід потім ображати того, хто допоміг. Скажімо прямо: президент Навроцький відкликав орден, а не руку. Ми підтримуємо Україну, але не дозволимо себе ображати», – написала вона.
Що відбувається
- 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла. Причиною такого кроку став скандал навколо рішення української сторони присвоїти підрозділу ССО «Північ» назву «імені Героїв УПА». За словами Навроцького, рішення про позбавлення нагороди ухвалили після офіційних консультацій із Капітулою ордена.
- Тоді від кавалерського хреста ордена "За заслуги Республіки Польща" відмовилися і посол Василь Боднар, заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква та глава МЗС Андрій Сибіга. Крім того, глава Офісу Президента Кирило Буданов відмовився від золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею".
- Наступного дня на знак солідарності із Зеленським, другий, третій і п'ятий президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко вирішили відмовитися від польського ордена Білого Орла.
- Президент України відправив поштою орден Навроцькому і пізніше сказав, що нинішні дії польського колеги Кароля Навроцького зумовлені внутрішньою політичною боротьбою та підготовкою до майбутніх виборів у Польщі. Глава держави порівняв риторику польського президента з діями експрем'єра Угорщини Віктора Орбана. Він застеріг, що роздмухування радикалізму і ненависті заради рейтингів є небезпечною політичною грою.
- Невдовзі колишній депутат Сейму Польщі Пйотр Фоглер на знак протесту теж повернув президенту Польщі свій «Золотий Хрест Заслуги».
- Тепер представники ліберально-демократичної частини польського суспільства виступили за те, аби нагородити Володимира Зеленського і український народ власним орденом.