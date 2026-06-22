США та Іран завершили перший етап переговорів у Швейцарії

Перший раунд переговорів між високопосадовцями США та Ірану у Швейцарії завершився в понеділок 22 червня.

Як пише Reuters, про це повідомили посередники.

У спільній заяві Катару та Пакистану, які виступають посередниками, зазначається, що США та Іран погодили дорожню карту для укладення остаточної угоди протягом 60 днів. Технічні переговори триватимуть протягом тижня на швейцарському гірському курорті Бюргеншток, який належить Катару.

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Сторони також домовилися про механізм припинення бойових дій у Лівані та відкрили канал зв’язку для забезпечення безпечного проходу комерційних суден через спірну Ормузьку протоку.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розпочав переговори з іранськими представниками в неділю в межах меморандуму про взаєморозуміння, укладеного минулого тижня для продовження перемир’я, яке діє з квітня, ще щонайменше на 60 днів. Обговорення тривали до ранку понеділка.

У дописі в соцмережах міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна домоглася послаблень щодо експорту нафти та нафтохімічної продукції, розмороження частини активів і запуску плану відбудови та розвитку Ірану.

Білий дім не став одразу коментувати, чи завершилися переговори остаточно.

Безпосередньо перед початком переговорів телеканал Fox News повідомив, що Трамп попередив іранських представників: «У вас не залишиться країни», якщо вони знову спробують перекрити протоку. За даними телеканалу, Трамп також повторив попередню погрозу встановити контроль США над водним шляхом і, можливо, запровадити власний збір за прохід суден.

Трамп заявив, що погодився на меморандум минулого тижня, щоб запобігти глобальній економічній депресії через різке зростання цін на нафту, спричинене закриттям протоки. За останній тиждень нафтові котирування впали до найнижчих рівнів від початку війни.

Після оприлюднення спільної заяви ціна нафти Brent продовжила знижуватися й впала більш ніж на 1 долар до 79,44 долара за барель.

Американські та іранські джерела по-різному описали перебіг переговорів.

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Напівофіційне іранське агентство Tasnim писало, що після того, як погрози Трампа стали публічними, іранська делегація відмовилася повертатися до переговорної зали. Водночас обмін повідомленнями продовжувався через пакистанських і катарських посередників. Також, за даними видання, Тегеран заявив, що переговори щодо ядерної програми можуть розпочатися лише після виконання інших пунктів меморандуму, зокрема розмороження активів і надання американських дозволів на експорт іранської нафти.

Однак американський дипломат, залучений до переговорів, сказав Reuters, що «іранці нікуди не йшли і залишалися тут, ведучи переговори до глибокої ночі. Ми обговорювали Ормузьку протоку, Ліван, ядерні питання та деталі реалізації меморандуму, а також інші теми».

Угода передбачає відкриття Ормузької протоки, одного з найважливіших маршрутів світових енергетичних поставок та припинення всіх бойових дій, включно з Ліваном, де Ізраїль продовжував завдавати ударів, а підтримуване Іраном угруповання «Хезболла» обстрілювало ізраїльські цілі.

Іран заявив, що США не виконали своїх зобов’язань щодо припинення бойових дій у Лівані, тому на вихідних знову перекрив морське судноплавство через протоку. Також Тегеран наголосив, що недільні переговори не мали стосуватися зокрема ядерної програми.

Під час переговорів у Швейцарії Венс заявив, що у Лівані досягнуто прогресу в напрямку припинення бойових дій. Однак, пише Reuters, ознак реального припинення бойових дій майже не було. Іран заявив у суботу, що саме через це знову закрив Ормузьку протоку. Її блокування майже на чотири місяці спричинило найбільший збій у світових поставках енергоносіїв в історії.

За даними аналітичної компанії Kpler, у неділю через протоку пройшли лише п’ять суден порівняно з 26 днем раніше. Водночас статистика може не враховувати кораблі, які вимикають транспондери під час руху Перською затокою.

Неділя стала одним із найбільш спокійних днів у Лівані за тривалий час. До вечора не надходило повідомлень про масштабні бойові дії після двох днів інтенсивних ізраїльських ударів та обстрілів з боку «Хезболли».

Що відомо про переговори