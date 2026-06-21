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Трамп планує захопити Ормузьку протоку і запровадити мито у разі провалу переговорів

Збір потрібен, аби покрити витрати на цю військову операцію. 

Трамп планує захопити Ормузьку протоку і запровадити мито у разі провалу переговорів
Корабель у Ормузькій протоці, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп планує силою взяти під контроль Ормузьку протоку та стягувати плату за прохід суден, якщо переговори зазнають невдачі. 

Про це заявив американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем, передає Sky News.

За словами Грема, Штати контролюватимуть протоку і запровадять збір для всіх, хто через неї проходить, аби покрити витрати на цю військову операцію. 

Такі гострі заяви американської сторони розлютили іранську делегацію на переговорах. Очільник переговорної групи Ірану Мохаммад Калібаф уже висловив суворе попередження у відповідь на погрози США.

  • Трамп пригрозив знову «дуже сильно вдарити» по Ірану, якщо Тегеран не зупинить угруповання «Хезболла» в Лівані. 
  • На тлі цих заяв у Швейцарії завершився перший раунд переговорів між країнами. Іранська делегація вже висловила протест через погрози Трампа, а її очільник Мохаммад Калібаф закликав США стежити за своїми висловлюваннями.
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