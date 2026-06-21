Трамп планує захопити Ормузьку протоку і запровадити мито у разі провалу переговорів

Збір потрібен, аби покрити витрати на цю військову операцію.

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Президент США Дональд Трамп планує силою взяти під контроль Ормузьку протоку та стягувати плату за прохід суден, якщо переговори зазнають невдачі.

Про це заявив американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем, передає Sky News.

За словами Грема, Штати контролюватимуть протоку і запровадять збір для всіх, хто через неї проходить, аби покрити витрати на цю військову операцію.

Такі гострі заяви американської сторони розлютили іранську делегацію на переговорах. Очільник переговорної групи Ірану Мохаммад Калібаф уже висловив суворе попередження у відповідь на погрози США.