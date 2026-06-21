За сценарієм, Китай раптово перетворює одне зі своїх щоденних патрулювань на реальну атаку.

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Тайванські військові цього тижня проведуть п’ятиденні навчання з бойової готовності за сценаріями, за якими Китай раптово перетворює одне зі своїх щоденних патрулювань на реальну атаку.

Про це повідомляє Reuters.

Навчання розпочнуться 22 червня і триватимуть до 26 червня. У них братимуть участь усі види збройних сил Тайваню, які відпрацьовуватимуть спільні операції з відбиття спроби нападу.

"Головною метою цих тренувань із бойової готовності є ознайомлення підрозділів усіх рівнів із умовами поля бою під час фази розгортання при оголошенні повної бойової готовності", - повідомили в Міноборони Тайваню.

Зазначаєтсья, що під час маневрів військові навчатимуться швидкому переходу від мирного до воєнного часу та розгортанню на бойових позиціях.

За результатами навчань очікують покращення спільного командування військами та управління операціями, удосконалення логістичного забезпечення і підготовки вогневих позицій.