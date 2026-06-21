«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Росіяни атакували Київ і Полтаву балістичними ракетами (оновлено)
Росіяни атакували Київ і Полтаву балістичними ракетами (оновлено)
ГоловнаСвіт

​Тайвань проведе п’ятиденні навчання з бойової готовності

За сценарієм, Китай раптово перетворює одне зі своїх щоденних патрулювань на реальну атаку.

​Тайвань проведе п’ятиденні навчання з бойової готовності
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Тайванські військові цього тижня проведуть п’ятиденні навчання з бойової готовності за сценаріями, за якими Китай раптово перетворює одне зі своїх щоденних патрулювань на реальну атаку.

Про це повідомляє Reuters

Навчання розпочнуться 22 червня і триватимуть до 26 червня. У них братимуть участь усі види збройних сил Тайваню, які відпрацьовуватимуть спільні операції з відбиття спроби нападу.

"Головною метою цих тренувань із бойової готовності є ознайомлення підрозділів усіх рівнів із умовами поля бою під час фази розгортання при оголошенні повної бойової готовності", - повідомили в Міноборони Тайваню.

Зазначаєтсья, що під час маневрів військові навчатимуться швидкому переходу від мирного до воєнного часу та розгортанню на бойових позиціях. 

За результатами навчань очікують покращення спільного командування військами та управління операціями, удосконалення логістичного забезпечення і підготовки вогневих позицій.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies