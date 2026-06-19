Як рятувати життя під час затяжної евакуації: Фонд Сергія Притули проведе IV Український форум з тактичної медицини

Тому 29 червня 2026 року Благодійний фонд Сергія Притули проведе IV Український форум з тактичної медицини «Prolonged Casualty Care». Головна тема заходу — порятунок бійців під час тривалого утримання на позиціях.

Через цілодобову активність ворожих FPV-дронів та контроль логістичних шляхів доставка поранених із поля бою суттєво ускладнилася. Військові часто змушені чекати на евакуацію годинами або навіть днями, маючи обмежені ресурси та перебуваючи без професійних медиків.

Як повідомили у пресслужбі Фонду, серед ключових тем — сценарії евакуації та алгоритми дій у разі її затримки на 6, 12 та понад 24 години, застосування протоколу PCC, догляд за ранами, запобігання септичному шоку, вибір антибіотиків та протидія антибіотикорезистентності в польових умовах.

Окрему увагу приділять телемедицині на фронті. Учасникам презентують гарячу лінію «Дзвінок побратиму» від 1-го окремого медичного батальйону та розглянуть кейси дистанційної допомоги. Також у межах навчального треку відбудуться панельні дискусії щодо підготовки медичного й немедичного персоналу за участю провідних інструкторів Влада Чумаченка та Антона Складанюка.

Подія орієнтована на бойових медиків, парамедиків, військових лікарів, інструкторів із тактичної медицини, представників навчальних центрів, начальників медичних служб та командирів.

Серед спікерів форуму — засновник Фонду Сергій Притула, СЕО Андрій Шувалов, доцентка кафедри медицини невідкладних станів НУОЗ України ім. П. Л. Шупика Ольга Крамарева, керівник підрозділу «Тактична Медицина Північ» Влад Чумаченко, керівник напрямку тактичної медицини 151-го навчального центру Антон Складанюк, а також представники медичних служб 3-го Армійського корпусу, полку «Азов» та ОШБ НПУ «Лють».

Участь у форумі є безкоштовною, однак кількість місць обмежена. Допуск на захід можливий лише після обов'язкової реєстрації, відбору та верифікації організаторами.

Захід проводиться за підтримки партнерів Фонду: SICH, Senta Pharm, медичної лабораторії «Діла», Time For Rescue, мережі аптек «Подорожник», Relokia, «Юрія-Фарм», Lifesaver Store, «Наш Формат» та «Трускавецька», повідомили у пресслужбі Благодійного фонду Сергія Притули.