У Швейцарії почалися переговори США та Ірану

У швейцарському Бюргенштоку розпочалися переговори між представниками США та Ірану за посередництва делегацій Катару і Пакистану.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Міністерство закордонних справ Катару.

Американську делегацію очолює віцепрезидент США Джей Ді Венс. Перед вильотом він заявляв, що серед головних цілей переговорів - визначення структури подальшого діалогу, просування у питанні іранської ядерної програми, а також досягнення припинення вогню в Лівані.

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Іранську сторону представляє спікер парламенту країни Мохаммадбагер Галібаф.

Зустріч проходить на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та спроб міжнародних посередників знайти шлях до зниження напруженості між Вашингтоном і Тегераном. Напередодні в Тегерані заявили, що мирна угода зі США не може бути досягнута, а Ормузька протока залишатиметься закритою, доки в Лівані не припиняться бойові дії.

Іранську делегацію очолює керівник парламенту Мохаммад Галібаф, у ній також є міністр закордонних справ Аббас Арагчі.

В американській делегації також перебувають спецпосланці президента Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер, вони прибули до Швейцарії раніше. Також до Швейцарії прибули прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф та фельдмаршал Асім Мунір, які є ключовими посередниками.

За словами Венса, переговори можуть тривати не один день і зосередяться на двох питаннях – про ядерну програму Ірану та ситуацію в Лівані.

Підписаний раніше цього тижня сторонами меморандум передбачає припинення бойових дій, у тому числі в Лівані, де Ізраїль протистоїть радикальному угрупованню "Хезболла". Також меморандум дає 60 днів на переговори щодо ядерної програми. Протягом цього часу Ормузька протока має залишатися відкритою.

Іран трактує угоди так, що Ізраїль має вивести свої війська з півдня Лівану. В Ізраїлі заявляють, що готові дотримуватися припинення вогню, але не виводити війська, необхідні, як стверджується, для захисту півночі Ізраїлю від обстрілів. Представники адміністрації США впродовж останніх днів критикували Ізраїль за продовження обстріів. В Ізраїлі заявляють, що завдають ударів у відповідь на удари "Хезболли".