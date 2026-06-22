Документ передбачає збільшення видатків на сектор безпеки та оборони.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Президент Володимир Зеленський підписав закон №4908-IX (законопроєкт №15224) щодо змін до державного бюджету на 2026 рік про збільшення на 1,56 трлн грн видатків на сектор безпеки та оборони.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Верховна Рада на позачерговому засіданні минулого тижня розблокувала цей закон, адже не схвалила сім блокуючих постанов. Проєкт закону в другому читанні та в цілому парламент схвалив 10 червня, його підтримали 242 нардепи.

Документ передбачає збільшення видатків на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн переважно коштом Ukraine Support Loan (USL) від Європейського Союзу.