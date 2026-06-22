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​Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету-2026 щодо 1,56 трлн грн додаткових витрат на оборону

Документ передбачає збільшення видатків на сектор безпеки та оборони.

​Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету-2026 щодо 1,56 трлн грн додаткових витрат на оборону
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав закон №4908-IX (законопроєкт №15224) щодо змін до державного бюджету на 2026 рік про збільшення на 1,56 трлн грн видатків на сектор безпеки та оборони.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Верховна Рада на позачерговому засіданні минулого тижня розблокувала цей закон, адже не схвалила сім блокуючих постанов. Проєкт закону в другому читанні та в цілому парламент схвалив 10 червня, його підтримали 242 нардепи.

Документ передбачає збільшення видатків на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн переважно коштом Ukraine Support Loan (USL) від Європейського Союзу. 

  • Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні 18 червня відхилила всі сім постанов про скасування результатів голосування за закон №15224 про внесення змін до держбюджету-2026 щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони. Таким чином фінансування армії розблоковано. 
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