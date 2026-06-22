"Велика Британія була, є і залишатиметься серед світових лідерів".

Президент Володимир Зеленський подякував за підтримку України премєр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, який оголосив про відставку.

"Кіре, дякую за нашу співпрацю, за вашу підтримку та спільні рішення, які допомогли зміцнити нашу Європу та захист життя", – написав Зеленський у соцмережі Х.

"Велика Британія була, є і залишатиметься серед світових лідерів. Тут, в Україні, ми глибоко цінуємо Велику Британію, і кожна наша зустріч та кожна розмова завжди були наповнені справжньою змістовністю", – наголосив Зеленський.

Президент України висловив вдячність "за те, що ви завжди залишаєтеся на зв’язку, завжди залучені до процесу та завжди прагнете робити те, що потрібно і що справді допоможе".

"Бажаю Сполученому Королівству та всьому британському народу успіхів, а також реалізації ваших національних цілей. Ми віримо у Велику Британію", – резюмував очільник Української держави.

"Кіре, ви завжди бажаний гість в Україні", – додав він.