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Зеленський подякував прем'єру Британії за підтримку: "Кіре, ви завжди бажаний гість в Україні"

"Велика Британія була, є і залишатиметься серед світових лідерів".

Зеленський подякував прем'єру Британії за підтримку: "Кіре, ви завжди бажаний гість в Україні"
Володимир Зеленський і Кір Стармер
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський подякував за підтримку України премєр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, який оголосив про відставку. 

"Кіре, дякую за нашу співпрацю, за вашу підтримку та спільні рішення, які допомогли зміцнити нашу Європу та захист життя", – написав Зеленський у соцмережі Х

"Велика Британія була, є і залишатиметься серед світових лідерів. Тут, в Україні, ми глибоко цінуємо Велику Британію, і кожна наша зустріч та кожна розмова завжди були наповнені справжньою змістовністю", – наголосив Зеленський.

Президент України висловив вдячність "за те, що ви завжди залишаєтеся на зв’язку, завжди залучені до процесу та завжди прагнете робити те, що потрібно і що справді допоможе".

"Бажаю Сполученому Королівству та всьому британському народу успіхів, а також реалізації ваших національних цілей. Ми віримо у Велику Британію", – резюмував очільник Української держави.

"Кіре, ви завжди бажаний гість в Україні", – додав він.

  • Сьогодні прем’єр-міністр Британії Кір Стармер під час спеціального звернення на Даунінг-стріт оголосив, що йде у відставку з посади лідера Лейбористської партії та повідомив про своє рішення королю. Проте Стармер залишається на посаді прем’єр-міністра та лідера Лейбористської партії до обрання наступника. У середу, 24 червня, в він візьме участь у саміті лідерів країн Е5 у Берліні
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