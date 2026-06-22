Politico: рішення Кошти розпочати переговори з Москвою викликало незадоволення лідерів країн ЄС

Дипломати дев'яти країн блоку на умовах анонімності розповіли журналістам про непублічну реакцію на це рішення.

Європейські лідери незадоволені рішенням президента Євроради розпочати переговори з представниками Росії, пише Politico. Видання поспілкувалося з дев'ятьма дипломатами, що працюють на різних лідерів країн Євросоюзу.

З моменту вступу на посаду в грудні 2024 року Кошта чув переважно схвальні відгуки від очільників європейських країн. Але в останні місяці наростала хвиля роздратування.

Ситуація загострилася, коли представник Кошти несподівано провів переговори з російськими посадовцями, урвавши тим самим роки дипломатичного мовчання між Євросоюзом і Москвою. Публічно лідери зайняли лінію захисту Кошти. Іспанський прем'єр Педро Санчес сказав, що цей контакт був «зрозумілим», а бельгійський колега Барт Де Вевер назвав його «цілком нормальним». Але за лаштунками рішення Кошти оцінили не так позитивно.

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Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал у коментарі Politico назвав крок Кошти «помилковим» і зазначив, що ЄС не може бути одночасно посередником у конфлікті та прихильником України. Президент Литви Гітанас Науседа заявив Bloomberg: «Я не думаю, що зараз слушний час для початку переговорів з Путіним».

Хоча публічно невдоволення було стриманим, у приватних розмовах президент Франції Еммануель Макрон і особливо канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дали зрозуміти, що вони незадоволені. Ще один лідер був помітно розлючений, спілкуючись із журналістами на приватній зустрічі.

«Безсумнівно, є проблеми», – сказав один із дипломатів. Інший назвав крок Кости неприємним сюрпризом.

Речник Кошти відмовився від коментарів для цієї статті. Офіс президента Євроради минулого тижня наполягав, що звернення до Кремля не було спробою розпочати переговори чи виступити посередником між Росією та Україною, а радше сприяло відкриттю каналу комунікації, щоб ЄС був готовий, якщо і коли президент Росії Владімір Путін серйозно налаштується на перемовини.

Дебати про те, хто має представляти ЄС у відносинах з Росією, у четвер увечері тривали так довго, що лідери запізнилися на вечерю на дві години та були змушені відкласти заплановане обговорення Китаю. Водночас більшість дипломатів переконані, що несподіване рішення Кошти не настільки підірвало його репутацію, аби поставити під загрозу його політичну кар'єру.

Що відомо про переговори представника Кошти і росіян?

17 червня Bloomberg написало про те, що радник президента Євроради двічі проводив телефонні розмови з високопоставленим російським чиновником. У розмовах йшлося про створення передумов для подальших предметних переговорів.

І Київ, і Брюссель раніше наголошували на тому, що Європа має бути за столом переговорів із Росією. Питання війни на європейському континенті не можуть вирішуватися без участі блоку, лише з США.