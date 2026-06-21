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ЦПД: РФ стрімко посилює мілітаризацію вищої освіти

З 1 вересня в усіх транспортних вишах РФ запровадять обов'язковий базовий курс з безпілотних систем.

ЦПД: РФ стрімко посилює мілітаризацію вищої освіти
Фото: ЦПД

Кремль стрімко посилює мілітаризацію вищої освіти і дедалі глибше інтегрує заклади освіти у свою воєнну машину, пише Центр протидії дезінформації.

"Поряд із масовим вербуванням студентів до підрозділів безпілотних військ, влада рф переходить до прямого примусу. З 1 вересня 2026 року в усіх транспортних вишах рф запровадять обов'язковий базовий курс з безпілотних систем", – ідеться у повідомленні.

Під дію цієї програми підпадають 19 профільних університетів та 86 їх філій по всій країні. У результаті, щонайменше 150 тисяч студентів вишів (а разом із коледжами – понад 250 тисяч молодих людей) відтепер зобов'язані освоювати навички, які Кремль прагне використати потім у війні проти України. 

"Подібні кроки вкотре підтверджують, що нинішня російська влада абсолютно не зацікавлена в освіті чи розвитку людей. Державі не потрібні кваліфіковані фахівці, здатні до критичного мислення. російська система освіти сьогодні функціонує виключно як конвеєр, що перетворює студентів на слухняний кадровий ресурс та "гарматне м'ясо" для війни", – наголошують у ЦПД.

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