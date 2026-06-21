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"Жовта Стрічка": окупанти створили на ТОТ Херсонщини новий батальйон для захисту логістики

Новий батальйон повинен охороняти маршрути постачання російських окупаційних військ.

"Жовта Стрічка": окупанти створили на ТОТ Херсонщини новий батальйон для захисту логістики
Армія РФ
Фото: змі окупантів

На ТОТ Херсонщини російські загарбники сформували новий так званий добровольчий батальйон БАРС "Херсон".

Про це повідомляють активісти руху "Жовта Стрічка".

За їхніми даними, основними завданнями нового підрозділу визначено боротьбу з безпілотниками та охорону маршрутів постачання російських окупаційних військ.

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Як відомо, особовий склад батальйону вже проходить бойову підготовку на полігоні "Стрілкове".

Активісти пов'язують створення нового підрозділу зі зростанням занепокоєння окупаційної влади через удари по військовій логістиці. 

За їхньою інформацією, російські війська дедалі більше побоюються атак на склади боєприпасів, транспортні маршрути та інші об'єкти, що забезпечують функціонування окупаційного угруповання.

У "Жовтій Стрічці" зазначають, що посилення охорони логістичних маршрутів може свідчити про намагання російського командування мінімізувати втрати та забезпечити безперебійне постачання своїх військ на окупованих територіях.

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