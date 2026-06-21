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Генштаб підтвердив ураження Тюменського НПЗ та логістики окупантів на ТОТ

СОУ уразили одразу три залізничні мости через Сиваш у районі Чонгара, через Північнокримський канал та в районі Петерсгагена.

Генштаб підтвердив ураження Тюменського НПЗ та логістики окупантів на ТОТ
Фото: Генштаб

20 червня підрозділи Сил оборони України завдали ураження Тюменському нафтопереробному заводу "Антипінський" у Росії. Також СОУ вдарили по важливих об'єктах росіян на ТОТ.

Ураження НПЗ "Антипінського" підтвердив Генштаб ЗСУ.

"Результати ураження уточнюються. Відстань від державного кордону України до об'єкта становить понад 2000 км", – зазначається у повідомленні.

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Тюменський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Західного Сибіру та має потужність близько 7,5–9 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє дизельне пальне, бензин та інші нафтопродукти, зокрема і для потреб  російської армії.

Також у Генштабі підтвердили ураження нафтового терміналу "ТЕС-Термінал-1" у Керчі і порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ. 

Українські воїни також завдали ураження залізничному мосту через Північнокримський канал у районі Роздольного, залізничному мосту в районі Петерсгагена Запорізької області, а також залізничному мосту через Сиваш у районі Чонгара.

Зазначені об'єкти використовуються противником для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ.

Уражено пункт управління противника в районі Почаєва Бєлгородської області (рф)  та пункти управління  БпЛА окупантів у районах Мирного та Новоіванівки Запорізької області, Комара на Донеччині та Горок Брянської області (рф).

Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України.

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