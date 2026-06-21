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Окупанти завдали повторного удару по рятувальниках на Сумщині

Ворог продовжує цілеспрямовано атакувати підрозділи ДСНС під час виконання обов'язків.

Окупанти завдали повторного удару по рятувальниках на Сумщині
ворог завдав повторного удару по рятувальниках
Фото: ДСНС України

Унаслідок повторного удару РФ по рятувальниках у Шосткинському районі Сущини загорілася пожежна автоцистерна. Рятувальники не постраждали.

Про це у повідомляє ДСНС України.

"У Шосткинському районі внаслідок повторного російського удару по місцю гасіння пожежі загорілася пожежна автоцистерна. Рятувальники не постраждали", – ідеться у повідомленні.

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Також через комбіновані обстріли у Сумах пошкоджено житловий сектор, поранення отримали 8 людей. 

Рятувальники евакуювали понад 50 мешканців із пошкодженого будинку, ліквідовували пожежі та обстежували території. 

Фото: ДСНС України

"Ворог продовжує цілеспрямовано атакувати підрозділи ДСНС під час виконання обов'язків", – наголошують у ДСНС.

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