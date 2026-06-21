Окупанти завдали повторного удару по рятувальниках на Сумщині

Ворог продовжує цілеспрямовано атакувати підрозділи ДСНС під час виконання обов'язків.

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ворог завдав повторного удару по рятувальниках

Унаслідок повторного удару РФ по рятувальниках у Шосткинському районі Сущини загорілася пожежна автоцистерна. Рятувальники не постраждали.

Про це у повідомляє ДСНС України.

"У Шосткинському районі внаслідок повторного російського удару по місцю гасіння пожежі загорілася пожежна автоцистерна. Рятувальники не постраждали", – ідеться у повідомленні.

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Також через комбіновані обстріли у Сумах пошкоджено житловий сектор, поранення отримали 8 людей.

Рятувальники евакуювали понад 50 мешканців із пошкодженого будинку, ліквідовували пожежі та обстежували території.

Фото: ДСНС України

"Ворог продовжує цілеспрямовано атакувати підрозділи ДСНС під час виконання обов'язків", – наголошують у ДСНС.