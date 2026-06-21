Окупанти завдали повторного удару по рятувальниках на Сумщині

Унаслідок повторного удару РФ по рятувальниках у Шосткинському районі Сущини загорілася пожежна автоцистерна. Рятувальники не постраждали.
Про це у повідомляє ДСНС України.
"У Шосткинському районі внаслідок повторного російського удару по місцю гасіння пожежі загорілася пожежна автоцистерна. Рятувальники не постраждали", – ідеться у повідомленні.
Також через комбіновані обстріли у Сумах пошкоджено житловий сектор, поранення отримали 8 людей.
Рятувальники евакуювали понад 50 мешканців із пошкодженого будинку, ліквідовували пожежі та обстежували території.
"Ворог продовжує цілеспрямовано атакувати підрозділи ДСНС під час виконання обов'язків", – наголошують у ДСНС.