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За минулу добу росіяни майже 70 разів обстріляли Сумщину, є жертви

Під ворожими обстрілами опинилися 28 населених пунктів у 14 територіальних громадах Сумської області.

За минулу добу росіяни майже 70 разів обстріляли Сумщину, є жертви
наслідки атаки РФ
Фото: ДСНС Сумщини

Протягом минулої доби російські війська здійснили майже 70 обстрілів по 28 населених пунктах у 14 територіальних громадах Сумської області. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще 19 отримали поранення та травми різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Російські війська застосовували міномети, артилерію, FPV-дрони, безпілотники та керовані авіаційні бомби.

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У Сумській громаді внаслідок ударів керованими авіабомбами загинув чоловік. Також постраждали 3-річна дівчинка, 48-річна жінка, чоловік та кілька жінок віком від 59 до 75 років. Крім того, через атаку безпілотника травмовано 54-річну жінку, а внаслідок артилерійського обстрілу постраждали ще шестеро людей.

У Великописарівській громаді через скид вибухівки з дрона поранено 61-річного чоловіка. У Зноб-Новгородській громаді внаслідок удару БпЛА по автомобілю травмовано 35-річного чоловіка.

У Тростянецькій громаді через атаку безпілотника поранено 35-річну жінку, ще одна місцева жителька зазнала гострої реакції на стрес. У Березівській громаді постраждали двоє чоловіків, а в Середино-Будській громаді травмовано 79-річного чоловіка.

Внаслідок російських обстрілів пошкоджено та зруйновано численні об'єкти цивільної інфраструктури. Руйнувань зазнали житлові будинки, навчальні заклади, магазини, кафе, адміністративні будівлі, господарські споруди, автомобілі та інші цивільні об'єкти.

Зокрема, у Середино-Будській та Есманьській громадах зруйновано приватні житлові будинки. У Сумській громаді пошкоджено житлові та адміністративні будівлі, навчальний заклад, кафе, багатоквартирні будинки, автомобілі та дорожнє покриття.

Під ворожими ударами також перебували Сумська, Миколаївська сільська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Глухівська, Шалигинська, Путивльська, Новослобідська та інші громади області.

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