Уранці окупанти вдарили з артилерії по Сумщині, шестеро людей поранені

Російські окупанти з ночі атакують дронами та з артилерії місто Суми. 21 червня уранці ворог здійснив артобстріл Сумської громади. Є поранені.
Про це інформує очільник ОВА Олег Григоров.
"Із ночі росіяни не припиняють дронові атаки на Сумщину, зокрема на обласний центр", – каже він.
Вранці ворог здійснив, попередньо, артобстріл території Сумської громади. Є інформація про влучання за 6 локаціями.
До медиків по допомогу вже звернулися 6 мешканців міста. Госпіталізована 58-річна жінка. Іншим надали необхідну допомогу без ушпиталення.
Пошкоджені щонайменше 5 житлових будинків.
- З вечора 20 червня, російські окупанти понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерію та авіабомбами.