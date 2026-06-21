Уранці окупанти вдарили з артилерії по Сумщині, шестеро людей поранені

Є влучання за 6 адресами.

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Російські окупанти з ночі атакують дронами та з артилерії місто Суми. 21 червня уранці ворог здійснив артобстріл Сумської громади. Є поранені.

Про це інформує очільник ОВА Олег Григоров.

"Із ночі росіяни не припиняють дронові атаки на Сумщину, зокрема на обласний центр", – каже він.

Вранці ворог здійснив, попередньо, артобстріл території Сумської громади. Є інформація про влучання за 6 локаціями.

До медиків по допомогу вже звернулися 6 мешканців міста. Госпіталізована 58-річна жінка. Іншим надали необхідну допомогу без ушпиталення.

Пошкоджені щонайменше 5 житлових будинків.