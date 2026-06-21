Війська РФ атакували інфраструктуру Кропивницького

Вночі 21 червня під атаку росіян потрапив один із об’єктів інфраструктури у Кропивницькому Кіровоградської області.
Про це повідомляє ДСНС України.
Внаслідок удару виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували загорання.
В ОВА додають, унаслідок дронової атаки житлові будинки не постраждали.
Обійшлося без загиблих та травмованих.
Обстріли РФ у ніч 21 червня
- На Полтавщині через атаку РФ загинули 2 людини. Мої щирі співчуття родинам усіх загиблих. Постраждали 14 осіб, серед них — 6 дітей.
- На Сумщині через російські атаки загинув цивільний, серед постраждалих є літні люди, жінки та трирічна дитина.
- Київщина також під ударом ворожих безпілотників. У Бориспільському районі внаслідок атаки виникла пожежа складських приміщень, постраждав чоловік.
- Російські окупанти атакували житловий сектор в Ізмаїльському районі Одещини. Виникли пожежі.