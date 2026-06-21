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Війська РФ атакували інфраструктуру Кропивницького

Через удар виникла пожежа.

Війська РФ атакували інфраструктуру Кропивницького
удари РФ по Кропивницькому
Фото: ДСНС України

Вночі 21 червня під атаку росіян потрапив один із об’єктів інфраструктури у Кропивницькому Кіровоградської області.

Про це повідомляє ДСНС України.

Внаслідок удару виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували загорання. 

В ОВА додають, унаслідок дронової атаки житлові будинки не постраждали.

Обійшлося без загиблих та травмованих.

Обстріли РФ у ніч 21 червня

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