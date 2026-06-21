Спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно із Силами оборони завдали ударів по морських, паливних і військових об’єктах ворога.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання, спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно із Силами безпілотних систем, ГУР МО та Силами спеціальних операцій завдали ударів по морських, паливних і військових об’єктах ворога. Цілі розташовувалися у Краснодарському краї рф та на тимчасово окупованій території Криму", – ідеться у повідомленні.

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Під час спецоперації українські безпілотники влучили по інфраструктурі морського порту "Кавказ" у Краснодарському краї рф. Там палає резервуарний парк комплексу перевантаження нафтопродуктів та територія нафтобази.

У Керчі уражено ємності з нафтопродуктами на нафтобазі "ТЕС-Термінал-1", де здійснюється перевалка мазуту, зрідженого газу та світлих нафтопродуктів.

У Силах безпілотних систем додають, нафтотермінал у Керчі розташований менш ніж за кілометр від так званого "Керченського мосту" та використовується для зберігання і перевалки зрідженого газу й нафтопродуктів через Керченську протоку. Термінал також забезпечує заправку суден і роботу поромної переправи "Крим — Кавказ".

Порт "Кавказ" є одним із найбільших транспортно-логістичних вузлів рф. Розташована на його території нафтобаза відіграє важливу роль у забезпеченні паливом тимчасово окупованого Криму та угруповань російських військ на окупованих територіях півдня і сходу України.

Крім того, СБУ та СОУ вивели з ладу чотири радіолокаційні станції зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 та два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир", розміщені безпосередньо на Кримському мосту.

Напередодні президент Зеленський повідомляв про ураження Силами оборони важливих нафтових, логістичних об'єктів РФ у Керчі.