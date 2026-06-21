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"По обидва боки Кримського мосту": Зеленський підтвердив удари Сил оборони по нафтобазах у Керчі та логістиці ворога

Сили оборони вдарили по російській воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні.

"По обидва боки Кримського мосту": Зеленський підтвердив удари Сил оборони по нафтобазах у Керчі та логістиці ворога
пожежа у порту "Керч"
Фото: Exilenova+

Уночі 21 червня Сили оборони України вдарили по воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні. Успішні ураження підтвердив президент Володимир Зеленський.

"Цієї ночі наші далекобійні санкції застосовувались по воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні окупантів. Все це справедливі відповіді на жорстокі російські удари проти наших людей. Я дякую воїнам СБУ, СБС, ГУР та ССО за успішну роботу на відстані близько 300 кілометрів від лінії фронту". 

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Уражень зазнали об’єкти по обидва боки Кримського мосту: морська логістика для перевезення нафти в Краснодарському регіоні і нафтобаза в тимчасово окупованій Керчі. 

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Успішно уражено військову логістику, а також чотири радіолокаційні станції зі складу комплексів С-400 та два комплекси "Панцир".

"Вдячний усім нашим воїнам за влучність і професіоналізм. Тільки силу Росія розуміє, і наша далекобійна сила точно працює на мир. Слава Україні!"– наголошує Президент.

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