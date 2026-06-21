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Російські окупаційні війська активізували військову логістику на тимчасово окупованих територіях та наростили обсяги перевезення боєприпасів через Маріупольський напрямок.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, останнім часом росіяни дедалі частіше використовують паливозаправники та вантажівки синього кольору для маскування транспортування боєприпасів. Подібна практика раніше фіксувалася переважно в районі Маріуполя, однак зараз вона поширюється і на маршрути з боку Ростовської області РФ та окупованого Криму.

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Щодня цими напрямками рухається до 20 одиниць вантажного транспорту з таким типом маскування.

Крім того, окупанти продовжують перекидання військових колон, однак тепер вони пересуваються меншими групами. Основні маршрути фіксуються в напрямку з району Бердянська до північної частини Донецької області.

Зазначається, що такі колони супроводжуються озброєними групами, представниками військової комендатури та підрозділами Росгвардії.

«Це або відчай, або знайдене рішення. Час покаже», — зазначив Андрющенко.