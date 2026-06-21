У Полтаві оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки

У Полтавській громаді 21 червня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару.
Про це повідомила секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова.
«Сьогодні в Полтавській громаді ми оголошуємо день жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки. На жаль, двоє людей загинуло», – зазначила вона.
- 20 червня російські війська завдали ракетного удару по Полтавському району. Внаслідок атаки зафіксовано влучання по території двох підприємств, пошкоджено будівлі, автомобілі та житлові будинки.
- Кількість постраждалих зросла до 14 осіб, серед яких шестеро дітей. Одну людину рятувальники виявили під завалами, ще одна померла в лікарні від отриманих поранень.