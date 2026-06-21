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У Полтаві оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки

Унаслідок російської атаки двоє людей загинули, 14 постраждали.

У Полтаві оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки

У Полтавській громаді 21 червня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару.

Про це повідомила секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова.

«Сьогодні в Полтавській громаді ми оголошуємо день жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки. На жаль, двоє людей загинуло», – зазначила вона.

  • Кількість постраждалих зросла до 14 осіб, серед яких шестеро дітей. Одну людину рятувальники виявили під завалами, ще одна померла в лікарні від отриманих поранень.
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