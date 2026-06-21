«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
Росіяни атакували Київ і Полтаву балістичними ракетами (оновлено)
Росіяни атакували Київ і Полтаву балістичними ракетами (оновлено)
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
ГоловнаСуспільствоВійна

“Бензина нет”, – ГУР перехопило розмову мешканки окупованого Криму

Аби задовольняти масштабні потреби російської окупаційної армії, Москва нехтує цивільним населенням.   

“Бензина нет”, – ГУР перехопило розмову мешканки окупованого Криму
Фото: Укрінформ

Сили безпеки й оборони України продовжують системну бойову роботу російських НПЗ. Як наслідок мешканці окупованого Криму скаржаться на відсутність пального.

Як пише ГУР МОУ у перехопленні від розвідників мешканка окупованого міста Армянська на ТОТ Криму описує катастрофічне становище з пальним.

"Да у нас бензина нема. Электрички ходят плохо. Восемь часов от Армянска до Симферополя на электричке. Маршрутки вообще не ходят [...] Ну вот это сейчас началось, недели две как. Судя по всему, ухудшится все на лето", – безнадійно бідкається.

"Наслідок “далекобійних санкцій” України — різке скорочення російського експорту нафти та нафтопродуктів, а отже — зменшення доходів кремля на геноцидну війну проти України", — підкреслюють у розвідці.

У низці регіонів Росії, а також на тимчасово окупованих українських територіях, виник дефіцит на заправках. Аби задовольняти масштабні потреби російської окупаційної армії, Москва нехтує цивільним населенням.   

ГУР МО нагадує: відповідальність за ситуацію на окупованих територіях повністю несе держава-окупант, тож ситуація в Криму, як в інших тимчасово окупованих українських регіонах, поліпшиться лише після повного звільнення від російських загарбників.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies