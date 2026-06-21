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Сили безпеки й оборони України продовжують системну бойову роботу російських НПЗ. Як наслідок мешканці окупованого Криму скаржаться на відсутність пального.

Як пише ГУР МОУ у перехопленні від розвідників мешканка окупованого міста Армянська на ТОТ Криму описує катастрофічне становище з пальним.

"Да у нас бензина нема. Электрички ходят плохо. Восемь часов от Армянска до Симферополя на электричке. Маршрутки вообще не ходят [...] Ну вот это сейчас началось, недели две как. Судя по всему, ухудшится все на лето", – безнадійно бідкається.

"Наслідок “далекобійних санкцій” України — різке скорочення російського експорту нафти та нафтопродуктів, а отже — зменшення доходів кремля на геноцидну війну проти України", — підкреслюють у розвідці.

У низці регіонів Росії, а також на тимчасово окупованих українських територіях, виник дефіцит на заправках. Аби задовольняти масштабні потреби російської окупаційної армії, Москва нехтує цивільним населенням.

ГУР МО нагадує: відповідальність за ситуацію на окупованих територіях повністю несе держава-окупант, тож ситуація в Криму, як в інших тимчасово окупованих українських регіонах, поліпшиться лише після повного звільнення від російських загарбників.