ISW: Кремль намагається приховати дефіцит пального

У регіонах РФ все частіше фіксують перебої та зростання цін.

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У Росії дедалі більше регіонів стикаються з дефіцитом бензину та зростанням цін на пальне. Попри спроби влади приховати масштаби проблеми, місцеві медіа та споживачі повідомляють про перебої з постачанням і обмеження на продаж пального.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російська влада намагається пом'якшити наслідки паливної кризи, яка посилюється на тлі українських ударів по енергетичній інфраструктурі РФ. Водночас медіа повідомляють про дедалі відчутніші проблеми із забезпеченням бензином у різних регіонах країни.

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Зокрема, видання "Фонтанка" повідомило про дефіцит пального та підвищення цін у Санкт-Петербурзі, Воронежі та Тулі. Труднощі з постачанням почали виникати навіть у регіонах, які раніше не стикалися з подібними проблемами.

Крім того, росіяни дедалі частіше скаржаться на нестабільні ціни та різну доступність бензину залежно від регіону. Частина мереж автозаправних станцій, які не належать великим нафтовим компаніям, уже підвищила ціни для компенсації можливих збитків.

У Саратовській області місцева влада була змушена обговорювати можливість запровадження граничних цін на пальне через перебої з постачанням та підвищений попит.

Водночас видання "Важные истории" повідомило, що в Тверській області на заправках компаній "Сургутнефтегаз" і "Татнефть" запровадили тимчасові обмеження на продаж бензину.

Про нестачу пального на окремих АЗС заявили й у Тульській області. Там причинами проблем назвали логістичні труднощі та зростання попиту.

На думку аналітиків ISW, російському уряду буде дедалі складніше стримувати наслідки паливної кризи та стабілізувати ціни.

Подальші удари по енергетичній інфраструктурі можуть ще більше поглибити дефіцит бензину та посилити проблеми із забезпеченням паливом у різних регіонах РФ.