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Правління АМУ закликає Президента ініціювати погашення заборгованості тарифів водопостачання

Заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення зросла до 7 млрд гривень.

Правління АМУ закликає Президента ініціювати погашення заборгованості тарифів водопостачання
Ілюстративне фото
Фото: t.me/mirnohradmva/4536

Правління АМУ звернулось до Президента, щоб ініціювати погашення заборгованості різниці в тарифах підприємствам водопостачання та водовідведення.

Про це повідомили на сайті Асоціації міст України.

Там зазначили, що відсутність компенсації державою збитків через зростання цін на електроенергію перешкоджає підприємствам водопостачання виконувати плани стійкості та змушує розглядати  рішення про підняття тарифів для населення на послуги водопостачання та водовідведення.

"Ще однією проблемою, яка була штучно створена підприємствам водопостачання та водовідведення, стала відмова НКРЕКП встановлювати тарифи своїм ліцензіатам на послуги централізованого водопостачання та водовідведення в економічно обґрунтованих розмірах", - йдеться в повідомленні.

В АМУ розповіли, що тарифи не змінювалися вже більше чотирьох років. Проте заборгованість в різниці між фактичними та економічно обґрунтованими тарифами за орієнтовними підрахунками склала 7 млрд грн, при цьому на 2022 рік вона становила 2,5 млрд грн.

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