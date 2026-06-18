Уряд перепризначив Олега Корікова головою Державної інспекції ядерного регулювання України

Кабінет міністрів розпорядженням від 17 червня 2026 р. № 585-р призначив Корікова Олега Миколайовича Головою Державної інспекції ядерного регулювання України.

«Призначити Корікова Олега Миколайовича Головою Державної інспекції ядерного регулювання України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану з оплатою праці відповідно до законодавства», – йдеться в тексті розпорядження.

Попередній п’ятирічний термін виконання посадових обов’язків голови Державної інспекції ядерного регулювання України Олегом Коріковим завершився 18 червня 2026 року.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Олег Коріков нібито є людиною ексміністра енергетики Германа Галущенка, який є обвинуваченим у справі “міндічгейту”.