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Уряд перепризначив Олега Корікова головою Державної інспекції ядерного регулювання України

Його попередній п’ятирічний термін завершується сьогодні.

Уряд перепризначив Олега Корікова головою Державної інспекції ядерного регулювання України
Олег Корюков
Фото: Медіацентр Україна-Укрінформ

Кабінет міністрів розпорядженням від 17 червня 2026 р. № 585-р призначив Корікова Олега Миколайовича Головою Державної інспекції ядерного регулювання України.

«Призначити Корікова Олега Миколайовича Головою Державної інспекції ядерного регулювання України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану з оплатою праці відповідно до законодавства», – йдеться в тексті розпорядження.

Попередній п’ятирічний термін виконання посадових обов’язків голови Державної інспекції ядерного регулювання України Олегом Коріковим завершився 18 червня 2026 року.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Олег Коріков нібито є людиною ексміністра енергетики Германа Галущенка, який є обвинуваченим у справі “міндічгейту”.

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