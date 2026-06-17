Більшість українців вважають, що після війни варто замінити парламент, уряд і президента, - опитування

Більшість українців вважають, що після війни було би доцільно перезавантажити центральну владу - змінити уряд, парламент та президента. Водночас, більшість – проти проведення виборів, поки війна не завершилася.

Про це свідчать результати опитування КМІС.

Отже, якщо три роки тому 73% очікували на перезавантаження центральної влади принаймні на одному рівні, то зараз показник зріс до 88%.

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У випадку парламенту з 69% до 83% стало більше тих, хто очікує на перезавантаження після війни. У випадку Уряду – ріст з 47% до 74%, у випадку Президента – з 23% до 67%.

Серед тих, хто повністю довіряє президенту, меншість (33%) очікують перевантаження владипісля війни (а більшість, відповідно – проти).

Серед тих, хто скоріше довіряє, більшість (68%) очікують на перезавантаження, а серед тих, хто не довіряє (і скоріше, і зовсім) – майже всі очікують змін.

"Зазначимо, що ці результати цілком корелюють із результатами нашого іншого запитання у квітні – як українці бачать майбутнє Зеленського після війни. Так, тоді серед тих, хто повністю довіряв, 70% хотіли б, щоб він лишався Президентом і після війни, серед тих, хто скоріше довіряв – уже лише 28%, серед тих, хто не довіряв – 1-2%", - зазначили в КМІС.

"Таким чином, президент користується довірою і підтримкою українців у питаннях оборони країни і для більшості він має залишатися на посаді до завершення війни. Проте ця довіра і підтримка не є безумовною, а є доволі стриманою. Усе ж за багато років накопичилися і претензії, і просто психологічна втома, тому високі показники довіри не мають заспокоювати керівництво країни. Водночас керівництво країни має розуміти, що українці насамперед хочуть завершення війни на прийнятних умовах, українці мають волю продовжувати опір і нести тягар проблем. Прості українці відкриті для конструктивної співпраці із владою і якщо влада щиро комунікує та пропонує дійсно ефективні рішення, які посилюють нашу оборону, то вона може спертися на підтримку людей", - прокоментував результати опитування виконавчий директр КМІС Антон Грушецький.

Власне опитування КМІС було проведено 7 травня-3 червня 2026 року методом телефонних інтерв'ю у всіх підконтрольних уряду регіонах України. Всього було опитано 1000 респондентів, громадян України, у віці 18 років і старше, які на момент опитування проживали на підконтрольній уряду території України.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

Зазначимо, що рівень довіри до президента Володимира Зеленського дещо знизився: в березні 62 % респондентів відповіли, що довіряють йому, а в квітні таких було 58 %.